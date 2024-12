Alcaldía de La Paz afirma que están “shockeados” por la actitud de un diputado suplente, que intentó agredir a Arias

El funcionario público afirmó que el parlamentario de la oposición sólo increpó al Alcalde, para hacer gala de su “físico”.

El director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz, Gonzalo Barrientos, criticó la actitud del diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, tras increpar y agredir al alcalde Iván Arias, durante su llegada hasta las instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Afirmó que aún están “shockeados” por la actitud del legislador que sólo se dedicó a hacer gala de su físico.

“Continuamos sorprendidos, nos cuesta creer que a la primera autoridad elegida por voto popular de la Alcaldía de La Paz sea agredido verbalmente, no sabemos qué hubiera pasado si es que no se le atajaba, porque parecía que no comprendía el diputado suplente. Vamos a valorar, aún estamos shockeados por la actitud tan violenta y bochornosa”, manifestó el funcionario ante la consulta sobre si asumirán alguna acción legal contra Reyes.

Complementó que ese tipo de reacciones agresivas debe ser juzgada por la población, ya que no es correcto ese tipo de comportamientos de parte de un legislador y que en este caso es suplente.

La declaración de Barrientos se da luego de que empujones y un amague de pelea marcaron este lunes la llegada del alcalde Arias a la ALP, donde los reclamos del diputado Reyes motivaron la reacción de los allegados del burgomaestre.

“Otro hecho vergonzoso, ya que es un hecho que avergüenza a toda la población cuando un diputado suplente comienza a agredir a una comisión que estaba a la cabeza del alcalde Iván Arias, para una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados y lanza improperios y hace gala de su físico, infla el pecho con mucha vanidad y con una actitud agresiva”, afirmó Barrientos.

También dijo que agredió a otros funcionarios de la comuna paceña, por tanto, lamentan la actitud bochornosa que muestra el legislador de la oposición. “Al parecer es especialista en fisiculturismo o no sé en mostrar el físico, lo que deja mucho de desear, ya que fue una actitud petulante de un legislador».

En su criterio, la actitud de un parlamentario debe ser “humilde y sencillo”, ya que se le paga por lo que trabaja, debe dar el ejemplo, pero Reyes hizo todo lo contrario. Hasta preguntó que habrá que saber si Reyes está habilitado para ejercer esos procesos de fiscalización.