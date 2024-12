Andrónico será el candidato del evismo aunque haya declinado su candidatura, prevé analista político

El presidente de la cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, descartó su candidatura para las elecciones generales de 2025 y ratificó que el único postulante del evismo es Evo Morales.

El analista político Marcelo Silva perfiló al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, como el candidato presidencial por el evismo para las elecciones generales de 2025 pese a que declinó su candidatura porque está consciente de que Evo Morales no podrá inscribir su candidatura en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“No creo, no le creo a Andrónico, no le creo a Evo. Evo Morales no puede ser candidato y no podrá inscribir su candidatura, la única manera que Evo Morales puede mantener algún tipo de vigencia política o alguna posibilidad de negociar políticamente es tener una bancada y una bancada leal, orgánica”, explicó en entrevista con la red DTV.

Rodríguez, el fin de semana, reconoció que el único candidato del evismo será Evo Morales mientras que él estará donde las bases decidan después de que algunos sectores disidentes lo proclamaran como postulante a la presidencia.

Morales y su entorno insiste en que el expresidente (2006-2019) será el candidato del evismo; sin embargo, existe al menos tres candados legales que anticipan la inhabilitación de su candidatura: La Constitución Política del Estado que prevé una sola reelección y dos fallos del Tribunal Constitucional que prohíben la reelección aunque sea discontinua.

“Creo que Evo Morales en este momento no puede darse el lujo, sabiendo con toda la certeza que no será candidato presidencial, no puede darse el lujo de dejar el barco a la deriva, él todavía tiene que tener control y él sabe muy bien sabe que si en este momento anuncia que no va ser candidato o que cede la candidatura a otra persona va a sufrir un desbande y ya su deflacionado poder todavía se va caer aún más”, evaluó SIlva.

“Yo creo que Evo Morales va mantener hasta el último momento, yo diría incluso horas antes de finalizar la inscripción en el órgano Electoral de la candidatura presidencial, el control para indudablemente establecer una bancada leal pero él sabe muy bien que no será el candidato y que necesita un buen candidato tal vez sacado a último momento, tal vez declinando él y ese candidato me parece que puede ser Adróníco Rodríguez”, puntualizó.

El candidato de repuesto y de emergencia del evismo en este escenario sería Rodríguez.