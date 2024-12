Arias a Evo: Vaya al museo de Orinoca como gran amauta a formar gente, ya no puede ser Presidente

El Alcalde paceño aseguró que el exjefe del MAS no puede cambiar de partido para volver a presentarse como candidato a la Presidencia en 2025.

eju.tv / Video: Bolivia TV

El alcalde de La Paz, Iván Arias, se refirió este lunes a la imposibilidad de Evo Morales de volver a postularse a la Presidencia del Estado. Afirmó que no es la falta de sigla la que no le permite presentar su candidatura para 2025, sino la Constitución Política del Estado, por lo que le pidió que se vaya «como gran amauta» a su museo de Orinoca a formar gente.

«Que vaya tranquilo, que vaya a formar gente, que se vaya al museo de Orinoca, allá como gran amauta puede dar consejos, retiros, seminarios, así le daríamos uso a esa cosa», declaró el Alcalde este lunes.

Arias recordó que la imposibilidad de volver a postularse no es la sigla política con la que ya no cuenta, sino la Carta Magna y la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

«No es la sigla lo que le impide participar, lo que le impide participar es la Constitución; constitucionalmente ya no puede participar, tenga o no tenga sigla, ahora nos quieren vender el charque que con otra sigla… no, con o sin sigla, Evo, anda a cosecha tambaquí«, declaró el burgomaestre.

El ahora exjefe del MAS no podrá volver a postular a cargos públicos, por lo que el oficialismo deberá buscarle reemplazo para los comicios de 2025.

«Evo tiene 60 años: 30 años de dirigente sindical, 10 años de diputado, 20 años de presidente, ¿cuándo ha trabajado el Evo?«, cuestionó la autoridad edil.

Luego de 27 años del liderazgo de Morales, el ala «arcista» del MAS abre una nueva etapa en el partido gobernante, bajo la presidencia de Grover García, quien surgió en un congreso realizado en El Alto y ya fue reconocido por TSE como el nuevo presidente del MAS.

El nuevo titular masista anunció que convocará a congresos departamentales y a un congreso «orgánico» en el que se cambiarán los estatutos y reglamentos del partido oficialista, en tanto que desde el ala evista acusan a la otra facción de perpetrar una traición e insisten que Morales está habilitado tanto como jefe del MAS como presidenciable para 2025.