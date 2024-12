Arias sobre altercado con diputado Reyes: Le gusta mostrar que tiene físico y lengua suelta

La mañana de este lunes, el legislador opositor se fue a los empujones con un funcionario de la Alcaldía, cuando el burgomaestre ingresaba a la ALP.

eju.tv / Video: Gigavisión

El alcalde de La Paz, Iván Arias, respondió la tarde de este lunes al diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes, quien lo increpó en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

«Él es paceño pero no le preocupa La Paz, le preocupa figurar, le preocupa salir en los medios mostrar que tiene físico y que tiene lengua suelta, pero no aporta a la ciudad», señaló la autoridad edil a la prensa.

La mañana de este lunes 2 de diciembre el legislador de CC —uno de los principales detractores de la gestión de Arias— esperó al Alcalde a la llegada al edificio de la ALP. Luego de darle la mano, intentó evitar que avance, mientras le pedía que explique cuándo se presentaría a rendir el informe que se le había pedido con anterioridad.

Entonces un funcionario que acompañaba a la autoridad edil se encaró con el legislador, ambos intercambiaron empujones, mientras el Alcalde ingresaba a las dependencias de la asamblea.

«Ustedes han visto que yo le he dado la mano, pero el tipo… he pedido que simplemente me respete, es una pena, una pena porque él es paceño, pero no le interesa La Paz», agregó Arias.

El burgomaestre cuestionó, además que el legislador Reyes no haya estado presente en los trabajos de asistencia a los damnificados de Bajo Llojeta, zona de la ciudad afectada por la mazamorra que se cobró una vida.

«¿Le han preguntado al diputado forzudo, agresor, si ha ido a pasear, a ver Bajo Llojeta? ¿Lo han visto con barro a este fisicudo? No, seguro en el gimnasio, hay que tener en la vida un poquito de moral y respeto», manifestó Arias.