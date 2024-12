Arispe dice que evistas no acudirán al llamado de García porque no se juntan con «ladrones»

El legislador del ala radical del MAS anticipó que dejará de aportar mensualmente al partido.

El diputado Gualberto Arispe aseguró este jueves que la facción radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) no acudirá al llamado de unidad del presidente de ese partido, Grover García, porque no pueden reunirse con «ladrones».

«Nosotros no nos vamos a reunir con los ladrones, la derecha es la que nos ha quitado la sigla del MAS-IPSP», afirmó el legislador evista.

García asumió la presidencia del MAS en reemplazo de Evo Morales, después de una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que reconoció como legal el congreso del MAS arcista en la ciudad de El Alto.

Desde su posesión, el nuevo titular del masismo afirmó que buscará la unidad, por lo que hizo un llamado a las bases y las organizaciones sociales a sumarse a la nueva etapa del partido. Los leales a Morales desconocen a la nueva directiva y, en el caso de Arispe, anticipó que dejará de dar su aporte mensual al MAS.

«Yo he presenté una carta al Banco Unión para hacer mis aportes de cada mes, pero para los ladrones ya no se va a aportar, también voy a mandar otra carta para decir que ya no se haga el débito automático a las cuentas de quienes hoy tienen nuestra sigla política», sostuvo.

En lo que respecta a las oficinas del partido, Arispe explicó que esas instalaciones son alquiladas y que los «delincuentes» se encontrarán con el dueño.

«Esas oficinas tienen dueño y si ellos van a querer entrarse como delincuentes, como están acostumbrados, se van a topar con la puerta cerrada y el dueño«, precisó.