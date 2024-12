Grover García: A Evo le gustó el dinero de los bolivianos, es un egoísta

El presidente del MAS anunció que el congreso de su partido se llevará a cabo en febrero de 2025 y que gestionan la entrega de la cuenta e instalaciones a la nueva directiva.

eju.tv / Video: Bolivia TV

El presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Grover García, afirmó este martes que Evo Morales busca volver al poder porque «le gustó el dinero de los bolivianos» y es un «egoísta» que no quiere dar la oportunidad a que surjan nuevos liderazgos.

«Evo Morales ya fue 14 años presidente, no resolvió la economía, no resolvió el futuro de los bolivianos, no le entiendo por qué se aferra, entiendo que le gustó el poder, le gustó el dinero de los bolivianos, es una persona egoísta que ni siquiera dio oportunidad a las nuevas generaciones», declaró el titular masista en conferencia de prensa.

García fue reconocido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como presidente del MAS en reemplazo de Morales, quien no podrá volver a postularse al cargo de Jefe de Estado. Sin embargo, el exmandatario insiste en que está habilitado para las elecciones y que aún detenta la jefatura del partido oficialista.

«Evo Morales tiene cuentas pendientes con la justicia, tendrá que rendir las cosas ante la justicia; si le habilita, será pues candidato, si no le habilita, imposible», sostuvo el titular del masismo.

Congreso y recuperación de los bienes

García dijo que la nueva dirigencia hace las gestiones para que les entreguen la administración de la cuenta y de las instalaciones que son del partido, y anunció que el próximo congreso del MAS ya tiene fecha definida.

«Hoy se está llevando a cabo (una reunión) a la cabeza de la vicepresidenta del MAS con el pacto, van a abordar el tema de recuperar la cuenta, recuperar los ambientes de forma legal, nosotros siempre respetuosos de la legalidad, vamos a conducirnos de la forma legal», declaró.

En cuanto al congreso, detalló que será organizado para «mejorar los estatutos» del frente político oficialista, ya que el que está vigente sólo favorece a los dirigentes antiguos.

·El congreso orgánico se va a llevar a cabo el 21 y 22 de febrero para mejorar los estatutos y reglamentos del MAS, porque favorecen solamente a aquellos dirigentes antiguos que tienen su militancia 10 años, y no les favorece a las nuevas generaciones, a las juventudes, a los nuevos líderes», indicó.