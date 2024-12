El Estado Mayor del Pueblo evista ratifica que Evo es candidato, jefe nacional del MAS y dueño de esa sigla

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El expresidente Evo Morales con parte de la dirigencia de los sectores que lo apoyan. Foto: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

Evo Morales: “Con el MAS o sin el MAS vamos a participar de las elecciones de 2025”; el cronograma electoral 2025 empieza el 12 de abril, anuncia el vocal Tahuichi; y, especialista en economía advierte que estamos al borde del ‘default’ y el país no es un deudor creíble. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Evo Morales: “Con el MAS o sin el MAS vamos a participar de las elecciones de 2025”

El líder cocalero Evo Morales reiteró que participará, junto a sus afines, de las próximas elecciones presidenciales y no se descarta que sea a través de una alianza, tomando en cuenta la coyuntura del Movimiento Al Socialismo (MAS) que ahora cuenta con un nuevo presidente -Grover García- reconocido por el Órgano Electoral. “Con el MAS o sin el MAS vamos a participar de las elecciones de 2025”, sostuvo Morales. Además, en este encuentro nacional se ratificó a Morales como único candidato presidencial del ala evista para las elecciones de 2025, así como también se resolvió que “continúa siendo presidente de la dirección nacional del partido azul” y se acordó defender la sigla ante todas las instancias que correspondan.

– El cronograma electoral 2025 empieza el 12 de abril, anuncia el vocal Tahuichi

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe informó que el calendario para las elecciones generales 2025 arrancará el 12 de abril del año próximo. En ese tiempo, los partidos políticos podrán presentar sus binomios y candidatos para el legislativo. “A partir de abril, sería el 12 de abril, para que podamos aperturar el cronograma, el calendario oficial de las elecciones generales presidenciales 2025 y, en ese marco, en ese calendario habrá tiempos para que los partidos puedan presentar sus binomios, a sus candidatos a diputados, a candidatos a senadores”, indicó Tahuichi . Asimismo, dijo que con ese calendario se podrá avanzar de manera ordenada en las elecciones presidenciales previstas para agosto de 2025.

– «La Hora Pico»: presidente de la CNI afirma que hay varios candidatos, pero a la fecha ninguno se acercó para conversar con el sector empresarial

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, indicó que ninguno de los candidatos presidenciales que hay con miras al 2025 se acercó para conversar con el sector empresarial y hablar sobre las propuestas que tienen, o para conocer cómo se puede enfrentar la actual crisis económica que se registra en el país. “Hablé con varias cámaras como los mineros, exportadores, la CAO y otros, y ninguno (de los candidatos) se acercó a comentarnos cuál será su propuesta para el empresario privado para conocer y tratar de entender de qué es lo que está pasando y poder plasmar eso en una propuesta”, afirmó Camacho, en entrevista con el programa de “La Hora Pico”, de eju.tv, que se transmite por radio Oriental.

– Especialista en economía advierte que estamos al borde del ‘default’ y el país no es un deudor creíble

El economista y analista en presupuestos públicos René Martínez aseguró que Bolivia está al borde del “default”, es decir que ya no es un “deudor muy creíble”, por esa razón el endeudamiento es contra garantía, por ejemplo, de las reservas del oro que es lo “más preocupante”. “Bolivia está al borde del default de deuda. Entonces ya no somos digamos un deudor muy creíble, o que podamos pagar este tema (de la deuda)”, sostuvo. En su criterio hay varios artículos observados porque el Gobierno aborda los problemas desde la “desesperación” e “improvisación” y no a través de las causas y soluciones estructurales, manteniendo una visión “expansionista” del gasto público en el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2025.

– Advierten que disposición del PGE 2025 que plantea el decomiso dará lugar a la extorsión

El presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), Pablo Camacho, expresó su profunda preocupación ante la disposición incluida en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 que permite el decomiso de bienes, una medida que, según él, podría dar lugar a extorsión por parte de funcionarios. “La región de Latinoamérica está adoptando normas para atraer inversiones nacionales y extranjeras. No entiendo por qué el ministro del área propone esta modificación arbitraria que, lejos de fomentar la confianza, podría convertirse en una herramienta coercitiva y generar prácticas de extorsión”, señaló Camacho en el primer programa de La Hora Pico que se transmite desde las 17:00 hasta las 19:00 en Radio Oriental.

– Anapo pide salvar la siembra y advierte que burocracia traba la importación de diésel por privados

A poco más de una semana de conocerse los precios referenciales, no se ha concretado la internación y comercialización de combustibles por actores privados y preocupa que la parte burocrática traba estas acciones, de acuerdo con el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Romero. “Las condiciones un poco planteadas por el Gobierno generan algunos candados que no le dan viabilidad y no dan la confianza a esos importadores para que puedan traer el diésel de forma oportuna”, sostuvo el ejecutivo. Señala que urge contar con el combustible para salvar la campaña de verano. El dirigente sostuvo que los decretos de esta índole deben tener un enfoque de emergencia y de máxima viabilidad.

– Adepor: Producción de carne de cerdo baja un 25%, golpeada por la falta de granos y diésel

El presidente la Asociación Departamental de Porcicultores Santa Cruz (Adepor), Jorge Méndez, reportó una caída de un 25% en la producción de carne de cerdo, labor que se ve golpeada por la falta de diésel y la falta de granos, alimento esencial para los animales. “Por lo menos del 20% al 25% ha caído la producción de cerdo, de manera que los próximos días no vamos a poder abastecer como quisiéramos el mercado local y las perjudicadas son las familias bolivianas para quienes producimos carne de cerdo y en este momento producir carne de cerdo está muy complicado”, sostuvo. Méndez explicó que no hay suficiente soya, tema que también viene siendo reflejado por la agroindustria cruceña que se ha visto afectada por la falta de grano para moler.

– El millonario desvío del diésel a la minería del oro en la Amazonía boliviana

Esa madrugada de mayo de 2024, el conductor de un «torito» —motocicleta adaptada para llevar a tres personas en la parte trasera— y dirigentes de transportistas de Guanay descubrieron dos camiones cisterna ocultos en una desviación cercana a la carretera entre ese municipio y Caranavi, en el norte del departamento de La Paz. Después de cuestionar a los conductores de los dos camiones y revisar sus documentos detectaron algo extraño: una cisterna transportaba combustible para operaciones mineras en Tipuani, mientras que la otra estaba destinada a Mapiri. Esa última información no coincidía con lo escrito en la hoja de ruta, en donde decía que el segundo camión debía descargar su contenido en la Estación de Servicio Teoponte.

– Avasalladores de Santa Rita ingresaron a otro predio y quemaron viviendas de campesinos

Los avasalladores que fueron retirados del predio Santa Rita, ubicado en la provincia Guarayos, en Santa Cruz, ingresaron con violencia a otra propiedad cercana, donde quemaron viviendas de madera construidas por campesinos del lugar. Según la denuncia, esto ocurrió el fin de semana, cuando fueron retirados por la Policía del predio Santa Rita, robaron una retroexcavadora y un micro, motorizados que fueron utilizados para abrir camino y movilizarse. Cerca de 100 casas de madera de campesinos fueron quemadas, de aquellos que estaban en el lugar para cuidar y trabajar la tierra. El dirigente de los productores del norte cruceño, Eliazer Arellano, lamentó que las autoridades no pongan fin a los avasallamientos.

– Aprehenden al alcalde de Achocalla y tres funcionarios de Kantutani por la mazamorra en Bajo Llojeta

El alcalde de Achocalla, Manuel Condori, y otros tres funcionarios de la empresa inmobiliaria Kantutani fueron aprehendidos en el marco de las investigaciones tras la mazamorra que dejó una persona fallecida y viviendas afectadas en la zona Bajo Llojeta, ubicada en la sede de gobierno. El burgomaestre fue conducido hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) donde se tiene previsto que brinde su declaración informativa por la tragedia de la noche del 23 de noviembre, durante una torrencial lluvia. El viceministro de Seguridad de Ciudadana, Roberto Ríos, confirmó la detención de Condori por los delitos de incumplimiento de deberes y lesiones graves. Dijo estar a la espera de su audiencia de medidas cautelares.