Políticos le recuerdan a Evo Morales que aunque busque una sigla igual está inhabilitado como candidato

Boris Bueno Camacho / La Paz

“Nadie en su sano juicio dará sigla a Evo, seguro comprará con financiamiento del narcotráfico”, afirma el diputado Astorga; Arias a Evo: Vaya al museo de Orinoca como gran amauta a formar gente, ya no puede ser presidente; y, industriales afirman que la disposición sobre “confiscación” genera inseguridad jurídica y piden eliminar del PGE 2025. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– “Nadie en su sano juicio dará sigla a Evo, seguro comprará con financiamiento del narcotráfico”, afirma el diputado Astorga

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Betto Astorga, consideró este lunes que nadie en su “sano juicio” puede regalar o prestar la sigla a Evo Morales, por lo que, considera que comprará una con financiamiento del narcotráfico. Aunque, también indicó que pese a que haga la adquisición, no podrá llegar a la presidencia, debido a su inhabilitación. ¿Alguien en su sano juicio puede regalar o prestar una sigla a un delincuente como es Evo Morales?, me parece que Evo Morales una vez más le miente al país, Evo Morales seguramente quiere comprar una sigla política con financiamiento del narcotráfico y a eso está apuntando”, afirmó el legislador opositor. Dijo que, aunque llegue a comprar la sigla, Evo Morales está inhabilitado.

– Arias a Evo: Vaya al museo de Orinoca como gran amauta a formar gente, ya no puede ser presidente

El alcalde de La Paz, Iván Arias, se refirió este lunes a la imposibilidad de Evo Morales de volver a postularse a la Presidencia del Estado. Afirmó que no es la falta de sigla la que no le permite presentar su candidatura para 2025, sino la Constitución Política del Estado, por lo que le pidió que se vaya «como gran amauta» a su museo de Orinoca a formar gente. «Que vaya tranquilo, que vaya a formar gente, que se vaya al museo de Orinoca, allá como gran amauta puede dar consejos, retiros, seminarios, así le daríamos uso a esa cosa», declaró el alcalde este lunes. Arias recordó que la imposibilidad de volver a postularse no es la sigla política con la que ya no cuenta, sino la Carta Magna y la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

– Al menos cuatro precandidatos de oposición recorren el país rumbo a las elecciones presidenciales 2025

El expresidente Jorge Quiroga, el empresario Samuel Doria Medina, el excandidato Chi Hyun Chung y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, activaron visitas y reuniones en diferentes partes el país para presentarse como potenciales candidatos en las elecciones presidenciales de 2025. De acuerdo con los plazos previstos por el Órgano Electoral, el 19 de abril de 2025 se lanzará la convocatoria para las elecciones presidenciales que se realizará el 17 de agosto. Sin embargo, los precandidatos adelantaron sus campañas proselitistas cinco meses de la carrera para conquistar la silla presidencial. La semana pasada, Reyes Villa entregó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) más 108.000 firmas para la conformación de Súmate APB.

– Tahuichi: el TCP “nos está haciendo bailar a su ritmo, nos están manejando como títeres”

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi expresó su malestar sobre lo que considera una injerencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en las decisiones del órgano electoral. Afirmó que los magistrados marcan el rumbo de las autoridades electorales, lo que considera inapropiado. “Nos están haciendo bailar a su ritmo, nos están manejando como títeres y eso no puede ser”, dijo Tahuichi. El vocal se refirió a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0776/2024-S4 del TCP en la que se valida el congreso del MAS del ala arcista de mayo en El Alto y que eligió presidente del partido a Grover García en reemplazo de Evo Morales. Recordó que el TSE no validó ese congreso porque no cumplía requisitos del estatuto del MAS.

– Industriales afirman que la disposición sobre “confiscación” genera inseguridad jurídica y piden eliminar del PGE 2025

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó su preocupación y alarma por la disposición arbitraria de “confiscación y/o decomiso de productos”, bajo el pretexto de que “pretenda encarecer los precios”, se incluyó en el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Consideran que este tipo de medidas genera inseguridad jurídica, desabastecimiento de alimentos, desempleo, entre otros, y piden eliminarla. “La confiscación y decomiso de productos generará incertidumbre entre las empresas y microempresas que preferirán dejar de producir, para evitar la arbitrariedad de funcionarios públicos, lo que generará desabastecimiento de alimentos, caída de inversión, desempleo y descenso de las recaudaciones tributarias», dijeron.

– Bolivia: En el 17º de Latinoamérica y 9º de Sudamérica según índice de prosperidad

Hace pocos días la compañía internacional de seguros y servicios financieros HELLOSAFE ha publicado su Índice de prosperidad HelloSafe: ¿cuáles son los países más ricos del mundo en 2024? Que ha clasificado a 186 países según un conjunto de criterios que incluyen indicadores de desarrollo económico, social y medioambiental, con el objetivo de ir más allá de las clasificaciones basadas únicamente en indicadores de riqueza bruta como el PIB o el PNB. Evidentemente los países latinoamericanos están muy debajo de los países más ricos del mundo, con una diferencia importante, de hecho, Chile está a 43 puntos de Luxemburgo. BOLIVIA, con 25,32 puntos, ocupa el puesto 17 de toda Latinoamérica y el 9º (penúltimo) de Sudamérica, solo delante de Venezuela.

– Choferes, preocupados por la escasez de pasajeros en época alta de fin de año

Desde la Federación de Transporte Primero de Mayo, los choferes ven con preocupación que a la venta irregular de combustible se sume la escasez de pasajeros en la época alta de fin de año. «Ustedes saben, especialmente para el tema interprovincial, interdepartamental, esta es la época alta, ¿no es cierto?, donde mucha gente empieza a viajar. Lastimosamente hemos podido ver también ese tema, no hay mucha afluencia de pasajeros, será por el tema económico que vive hoy día nuestro país», afirmó a la prensa el secretario ejecutivo Federación Primero de Mayo, Edson Valdez. El fin de semana, los choferes realizaron operativos de verificación en distintas estaciones de servicio para revisar si la venta de diésel y gasolina se había regularizado.

– Paro en Santa Cruz: Pasajeros denuncian que los obligan a bajar de minibuses y trufis

Ante el paro de micreros, la población se traslada en camionetas. Por otro lado, denuncian que los bajan de los minibuses o trufis y deben gastar montos elevados en taxi. “Ya deberían botar estas líneas y traer el transporte libre”, dijo un pasajero afectado. Los vecinos se dan modos para transportarse en Santa Cruz de la Sierra, en medio del paro indefinido de micreros, pero hay denuncias de que son obligados a bajar de minibuses y trufis. En un video grabado esta mañana en la Doble Vía La Guardia y octavo anillo se observa que un grupo de personas hace que frene un minibús y les pinchan las llantas. “Descargue sus pasajeros o te vamos a pinchar (las llantas)”, se escucha que gritan casi al mismo tiempo un grupo de personas.

– Alcaldía de La Paz identifica que hay más de 100 casas en zona de riesgo en Bajo Llojeta

El director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz, Gonzalo Barrientos, informó que más de 100 viviendas en la zona de Bajo Llojeta están en áreas de alto riesgo. Ante esta situación, se iniciaron campañas de socialización con los vecinos afectados. “Tenemos una zona riesgo donde están más de 100 viviendas, en esta zona de alto riesgo se está haciendo trabajo social”, dijo Barrientos. Estas tareas contemplan una campaña de socialización. El pasado sábado 23 de noviembre, un deslizamiento en la zona de Santa Cecilia provocó una mazamorra que impactó directamente en 40 viviendas y cobró la vida de una niña de cinco años. Desde entonces, equipos municipales trabajan para retirar el barro y prevenir nuevas tragedias.

– Empujones y amague de pelea a la llegada del alcalde Arias a la ALP

Empujones y un amague de pelea marcaron este lunes la llegada del alcalde Iván Arias a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde los reclamos del diputado Alejandro Reyes motivaron la reacción de los allegados del burgomaestre. El legislador de Comunidad Ciudadana (CC) esperó al alcalde a la llegada al edificio de la ALP. Luego de darle la mano, intentó evitar que avance, mientras le pedía que explique cuándo se presentaría a rendir el informe que se le había pedido con anterioridad. «Espero que esté viniendo a rendir cuentas, alcalde Arias», se le escucha decir a Reyes. Un funcionario que acompañaba a la autoridad edil se encaró con el legislador, ambos intercambiaron empujones, mientras el alcalde ingresaba a las dependencias de la asamblea.