“Aunque no fui invitado, me parece bien la iniciativa”, afirma el senador Rodrigo Paz

Rodrigo Paz manifestó que no critica la alianza opositora que presentaron esta mañana Tuto, Camacho, Samuel y Mesa contra el MAS, pero sí apoyará un “cambio político generacional”.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El senador de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz Pereira, reveló que no fue invitado a la alianza opositora que presentaron esta mañana en La Paz los líderes políticos Jorge ‘Tuto’ Quiroga, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa y el representante del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de cara a una candidatura única de la oposición para las Elecciones Generales 2025.

“Entiendo el esfuerzo que están haciendo estos bolivianos que son parte de los últimos 30 o 40 años de la historia política de Bolivia. (…) No fui invitado, pero no por un tema de no estar presente porque me parece bien la iniciativa”, afirmó el senador Paz en entrevista con Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, quienes conducen el programa radial La Hora Pico.

El legislador de oposición enfatizó que estos políticos han generado una nueva alianza opositora “una vez más” y debido a que conversó con vecinos y dirigentes en su visita a 212 municipios del país, va a apoyar “un cambio político generacional”.

“Tenemos que dar una oportunidad de renovar y cambiar. (…) Espero que todo este esfuerzo que estamos haciendo con Primero La Gente plantee en enero una visión de lo que tiene que pasar en el país en lo institucional, económico y en la nueva coordinación que debe haber entre los departamentos con la nación y la nación para el mundo con una serie de retos que sean considerados porque con caras no ganas elecciones, ganas con el pueblo”,

El senador Paz recordó que el 2019 y 2020 su partido político Primero La Gente, sin ningún documento firmado, apoyó a Carlos Mesa porque confiaban en que encabezaría una fuerza política que genere cambios en el país.

“Por eso no puede haber una duda (en nosotros) en cuanto a la búsqueda de unidad de Primero La Gente para construir escenarios”, agregó Paz que también fue exalcalde de Tarija.