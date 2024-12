“Bs 200 ya no alcanza para nada”; Amas de casa dicen que ya no podrán dar regalos a sus hijos en Navidad

“Estamos sufriendo una crisis económica las amas de casa, pero también nuestras parejas, ya no tienen de donde conseguir más economía para este fin de año, ya no vamos a tener ni regalos para nuestros hijos”, señala una de las amas de casa de la ciudad de El Alto.

Incluso dijeron que una crisis económica estaría afectando lo planificado para las fiestas de fin se año, tanto así que no podrán dar regalos a sus hijos durante Navidad a falta de dinero.

Incrementa la preocupación en las familias por la falta de diversos productos y el precio de los mismos, amas de casa señalan que todo ha subido y ya no pueden comprar como antes.

Otras de ellas señalan que antes con Bs 200 podían hacer las compras de varias semanas, pero ahora no les alcanza.

“Ya no alcanza para nada absolutamente, yo me compro fideos todos los días y ahora con 200 bolivianos ya no llenas ni dos bolsas de mercado”, dice otra de las amas de casa.

Se quejan por que el dinero ya no es suficiente para todas las compras que requieren hacer diariamente.