Cansados de la inseguridad, vecinos quemaron una chichería donde se registró una pelea

Fuente: Unitel

Cansados de la inseguridad y por constantes peleas, vecinos terminaron quemando una chichería ubicada en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, luego de que se registrara una disputa al interior del local.

El hecho se registró la noche del martes, donde la pelea entre dos grupos que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas al interior, alertó a los vivientes de la zona, quienes tuvieron que llamar a los equipos de emergencia.

Vecinos quemaron todo el local

La disputa acabó con personas heridas quienes tuvieron que ser evacuadas a diferentes hospitales acompañados de efectivos policiales.

Tras el hecho los vecinos molestos intervinieron en este local y procedieron a sacar los muebles y demás cosas del interior, para luego prender fuego y terminar incendiando todo el lugar.

“Denunciamos a la Intendencia, muy pocas veces vienen, la gente viene de otro lugar a beber, los locales no tienen las condiciones para funcionar, no sé quiénes autorizan esta situación. Hoy hemos visto una situación muy grave, casi han llegado a matarse entre los mismos bebedores del local, entre ellos mismos se han dado con cuchillos, se han cortado las caras y no tenemos autoridades que nos hagan respetar”, dijo un vecino molesto a UNITEL.

Efectivos de la Policía llegaron a ese lugar junto a los bomberos para intentar controlar las llamas que ya habían consumido prácticamente casi todo el local

“Se habría suscitado una pelea entre dos personas que ha derivado en lesiones en ambas y un grupo más de personas dentro de una chichería. Las personas han sido aprehendidas y están con custodia policial en un hospital de la ciudad, en el Hospital Cochabamba”, señaló un policía.

“Posterior al hecho, los vecinos enardecidos han tomado justicia por mano propia con el inmueble donde estaría funcionando una chichería, aparentemente clandestina”, agregó.