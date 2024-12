Capturan a ladrón que intentó llevarse una computadora de un alojamiento y amenazó al dueño con un cuchillo

El hecho se registró en la zona oeste de la ciudad de Cochabamba, donde el mismo propietario sorprendió al antisocial queriendo huir con el equipo

Keiner Sejas M./Marcelo Beltrán







Fuente: Unitel

Un hombre fue capturado luego de ser sorprendido intentando robar una computadora del interior de un alojamiento ubicado en la calle Tahuantinsuyo, zona oeste de la ciudad de Cochabamba.

Según la denuncia, el propietario del lugar fue quien encontró al antisocial queriendo llevarse un monitor, un teclado y otras partes de la computadora, sin embargo, al momento de intentar detenerlo, el sujeto reaccionó de manera violenta y quiso atacar al hombre con un cuchillo.

[Foto: Marcelo Beltrán – UNITEL] / El sujeto fue reducido por el mismo propietario

“Estaba robando en realidad, estaba trepándose (el muro) con la computadora, todo en la mano, se estaba subiendo, lo bajé, me quiso clavar el cuchillo, estaba con mi hijo; agarró el cuchillo, me quiso clavar y le pegué; habían dos personas descansando y me ayudaron y lo amarramos”, contó el dueño a UNITEL.

Tras el intento de ataque, el antisocial pudo ser reducido, por lo que fue atado de pies y manos y puesto boca abajo a la espera de que efectivos policiales lleguen al lugar.

En el lugar se pudo observar los equipos que el delincuente pretendía llevarse, además del cuchillo de mesa que usó para amenazar y querer herir al dueño de este alojamiento.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se hizo presente en el lugar para iniciar con las investigaciones, donde procedió a recabar datos, posteriormente desató al antisocial para que luego pueda ser trasladado hasta sus dependencias.

Se espera conocer más detalles y un informe oficial de parte de las autoridades correspondientes en las próximas horas.