Concejal lamenta la “falta de planificación” e información de la minga en Santa Cruz de la Sierra

Marcelo Vidaurre señala que no hubo una planificación y cree que el vecino no se enteró de esta actividad por una supuesta improvisación por parte del alcalde Jhonny Fernández.







Fuente: Unitel

El domingo por la mañana Jhonny Fernández dio inicio a una minga de limpieza y erradicación de criaderos de mosquitos para prevenir el dengue, zika y chinkungunya, pero esta actividad –denuncian los vecinos- no fue informada ni comunicada a diversos distritos de la capital cruceña. Sobre esta situación, el concejal Marcelo Vidaurre denunció a una supuesta “improvisación” del alcalde.

“El trabajo de la minga es positivo, pero se necesita comunicarle al vecino que habrá la minga. Recibí varias llamadas de vecinos preguntándome si sabía de esto. Nadie sabía. La minga no funciona si los vecinos, ni siquiera de la zona, saben o se enteran”, apuntó Vidaurre.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

[Foto: GAMSCZ] / Fumigación en el Cambódromo.

Para el concejal de Comunidad Autonómica (CA), el anuncio de una minga durante la mañana del domingo fue solo para la foto. “Eso está mal, hay que planificar y no improvisar”, añadió.

Se espera un pronunciamiento de la municipalidad sobre la denuncia planteada por el citado concejal

Según el informe del alcalde, más de mil funcionarios fueron distribuidos por diferentes partes de la capital cruceña para la limpieza, erradicación de criaderos de mosquitos y también para la fumigación. Esto ocurrió en un acto llevado a cabo en el Cambódromo, donde vecinos de la zona señalaron no saber nada de la denominada minga.

“Si uno duplica los trabajos (según dijo Emacruz), va a los centros de abastecimiento y se los mantiene limpio, pero no es así, todo lleno de basura, eso significa que no se está atendiendo el problema de la basura. Todos estos años no se atiende de manera eficiente porque la empresa contratada no era la adecuada. Emacruz debería planificar para atender la ciudad”, agregó el concejal.

Tras la Navidad, las avenidas y calles de la capital cruceña lucían llenas de basura, misma situación se evidenciaba en los mercados, pero el trabajo de recojo de desechos no era suficiente, pues tras varios días el problema continuó.

“Los canales sucios, parques y plazas no han sido bien podados, no se hace bien el recojo de basura, llantas por todas partes, el índice de lluvias se levanta y los mosquitos empiezan a proliferar, el dengue nos va afectar y ahora los hospitales no funcionan al 100%. ¿Cuál es el destino del cruceño?”, lamentó Vidaurre.

Concejales plantearán una petición de informe y consultas sobre la falta de información de la minga del fin de semana, pero además por el recojo de basura, calificado como deficiente.