Constitucionalista pide vigilar el recuento de los votos para evitar que vocales ‘cocinen’ resultados

Williams Bascopé asegura que la elección judicial es una ‘reverenda estupidez’ y se debe cambiar el sistema de selección de magistrados

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El abogado constitucionalista Williams Bascopé afirma que debe existir una vigilancia exhaustiva al conteo de votos de las elecciones judiciales, porque se debe evitar que los vocales electorales ‘cocinen’ los resultados, observación hecha por la lentitud en el cómputo de las actas que lleva a cabo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que superó apenas el 70 por ciento, pese a que su presidente, Óscar Hassenteufel, afirmó que hasta el miércoles el ente iba a entregar el informe final de esos comicios.

El TSE apunta al lento trabajo que efectúan en los tribunales electorales departamentales (TED), en consecuencia, los conminó a entregar el informe final de los cómputos, porque la excesiva demora ha provocado que surjan denuncias en diferentes departamentos sobre una presunta corrupción en esas instancias, para favorecer a ciertos candidatos que postulan a algunos de los cargos en los cuatro cuerpos del Órgano Judicial.

“Creo que hay que hacer vigilancia y hago un llamado al ciudadano, especialmente a los políticos y a la prensa, hay que ver que no se esté cocinando algo por esta tardanza, en el tercer día apenas hay resultados entre el 50 y 60%, entonces puede ser cierto que lo que circula en redes sociales de que hay candidatos que están tratando de comprar la elección para ser magistrados, especialmente del Tribunal Constitucional (Plurinacional) y el Tribunal Supremo de Justicia”, alertó.

Foto: captura pantalla

Apoyó su denuncia en el comportamiento que tuvieron las dos facciones del Movimiento al Socialismo (MAS) a lo largo del proceso judicial, que -dijo- intentaron manipular los resultados a su favor desde un inicio, duda que se incrementa por la ‘inoperancia’ del TSE y los TED, cuando ellos deberían generar certezas sobre un proceso que tuvo varios cuestionamientos a lo largo de su concepción, incluida la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que ordenó la realización de los comicios de manera parcial.

El analista calificó la elección de altas autoridades judiciales como ‘una reverenda estupidez’ por dejar en manos de la población la responsabilidad de elegir a los magistrados sin tener conocimiento sobre ninguno de los candidatos, cuando debería ser un criterio técnico jurídico el que prime, si se quiere transformar la justicia en el país; por ello, pidió que se promueva una reforma a la Constitución Política del Estado (CPE), para cambiar la forma de selección de los miembros de los máximos tribunales del país.

Foto: captura pantalla

“Esta elección de altos magistrados es una reverenda estupidez, debemos ser el único país en el planeta que se aventura a hacer elecciones llevando al voto abierto como si los magistrados fueran candidatos a una alcaldía, gobernación o presidencia; si antes había un cuoteo para elegir los magistrados en la Asamblea Legislativa, pero por lo menos los partidos tenían la decencia de llevar a calificados profesionales que después rindieron ciertos frutos; el primer Tribunal Constitucional del año 98 generó jurisprudencia que sirve hasta el día de hoy”, puntualizó.

Bascopé recordó que los magistrados, a diferencia de otras autoridades electas no administran el dinero de los ciudadanos, sino justicia que es un valor abstracto, cualidad que no puede ser identificada por la mayoría de la población, porque no conoce los atributos meritocráticos de los profesionales y tampoco es su obligación estar al tanto de estos; en consecuencia, la elección debe retornar a la ALP que, en coordinación con los colegios de abogados y las universidades, deben elegir a los mejores juristas que puedan mejorar el sistema de justicia del país.

Foto: captura pantalla

“El pasado domingo la gente se preguntaba por quién iba a votar, porque no conocía quién era el más calificado; lo único que sabíamos en redes sociales era quién es corrupto, quién es prepotente, quiénes son los identificados cond eterminado partido político, no había mucho por escoger y votar; entonces, esto hay que modificar a futuro, hay que abrir la Constitución ya sea de forma parcial o a través de una Asamblea Constituyente”, reflexionó.