Costas dice que no dio apoyo a Tuto: Demócratas definirá respaldo a un candidato el 11 de enero

El exgobernador cruceño destacó el anuncio de Quiroga, Mesa, Doria Media y Camacho, ya que el propósito es la «unidad».

El presidente del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Rubén Costas, afirmó este miércoles que no dio el apoyo de su partido a Jorge Tuto Quiroga, quien la noche del martes 17 de diciembre anunció su participación en las elecciones generales de 2025. El líder cruceño precisó que su frente definirá el 11 de enero a qué candidato dará su apoyo.

«El 11 de enero es el congreso nacional de Demócratas, en ese momento el congreso nacional tomará la decisión de qué alianza y con quiénes vamos a estar; esto quiero precisarlo porque ha habido mucha especulación y como ustedes pueden ver, la presencia nuestra en La Paz ya ha sido tomada como si hubiéramos hecho algún pacto, una alianza, cuando Demócratas o Rubén Costas hacen una alianza, lo dice claramente ante todos ustedes y lo anuncia y lo firma», manifestó Costas a su llegada a Santa Cruz.

El expresidente Quiroga anunció la noche del martes, en La Paz, su participación en los comicios del próximo año, acto en el que se le vio estrechar la mano de Costas, quien aseguró que sólo participó de la presentación como un invitado, mas no como actor político que confirme su apoyo.

«No, hay una desinformación de parte de todos ustedes, el motivo de mi viaje a La Paz, acompañado de don Ernesto Suárez, fue para tres cosas fundamentales: la primera, reunirnos con la señora Amparo Carvajal, presidenta de Derechos Humanos (…); la segunda, visitar a Amalia Pando, que sufrió el deceso de su hijo hace unos pocos días y yo tenía también una deuda con ella porque iba a ir a una entrevista pero no fue posible, y lo tercero es evidentemente una invitación de la presentación de la candidatura del señor Tuto Quiroga«, sostuvo el exgobernador de Santa Cruz.

Consultado sobre la conferencia que ofrecieron Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y un representante de Luis Fernando Camacho, en La Paz, quienes anunciaron un solo bloque opositor para las elecciones del próximo año, Costas opinó que ese es el propósito que persiguen con los líderes de oposición, a excepción de Manfred Reyes Villa.

«Ese es el propósito que estamos buscando, yo me he reunido con todos, a excepción del señor Manfred Reyes Villa, que todos sabemos que tiene otra posición, y de don Carlos Mesa, con el que tengo una relación de cordialidad, pero no hubo la oportunidad, pero después con todos me he reunido», detalló Costas.

El 11 de enero próximo, Demócratas oficializará su apoyo a un candidato, para quien el partido pondrá a disposición su «plataforma y estructura ya renovada», según la exautoridad del departamento de Santa Cruz.