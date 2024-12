Tuto Quiroga lanza oficialmente la alianza política ‘Libre’ y asegura que trabajará con Carlos Mesa

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Tuto Quiroga en el lanzamiento de su alialnza política ‘Libre’. Foto: Unitel

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Tuto presenta la alianza política ‘Libre’, con la que buscará llegar a la Presidencia en 2025; judiciales: Cómputo de actas ya supera el 50% y el conteo ya cerró en dos departamentos; y, Amantegui aseguró que el aceite no va a faltar, pese a efectos de la coyuntura política. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Tuto presenta la alianza política ‘Libre’, con la que buscará llegar a la Presidencia en 2025

El expresidente y líder opositor Jorge Tuto Quiroga presentó la noche de este martes a la alianza política ‘Libre’, con la que apunta a ir a las elecciones generales de 2025, según expuso en un acto realizado con la presencia de diferentes figuras de oposición. “Contamos con la estructura política y territorial”, sostuvo Quiroga durante su intervención en un acto que se llevó adelante en La Paz, en donde también anunció que recorrerá Bolivia entera con miras a evitar que Bolivia se convierta en una colonia castro-madurista. Quiroga manifestó que esta alianza es la que respaldará su candidatura, a tiempo de señalar que cuenta con el respaldo de varias agrupaciones y líderes regionales, además del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI). “Se acabó la farra, vamos a retornar al equilibrio fiscal para que la gente no sufra”, sostuvo la exautoridad.

– ¿Qué respondió ‘Tuto’ al ser consultado por Mesa quien reveló que había un pacto para una candidatura única?

Tras la declaración de Carlos Mesa que reveló Jorge Quiroga incumplió un acuerdo del que también participaron Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho en busca de unidad de cara a las elecciones 2025, el ahora candidato presidencial de Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Jorge Quiroga dice que seguirá trabajando con el líder de Comunidad Ciudadana. Este martes, Mesa dio a conocer su sorpresa por la alianza entre Tuto y el FRI y reveló que Camacho, Doria Medina y Jorge Quiroga buscaban una candidatura única para las elecciones del 2025. Tras su proclamación este martes, Jorge Quiroga respondió: “Estoy seguro que con Carlos Mesa, que obviamente nos conocemos muy bien, voy a seguir trabajando con él para seguir trabajando en lo que todos hemos hecho estos años, luchar por una alternativa”.

– Judiciales: Cómputo de actas ya supera el 50% y el conteo ya cerró en dos departamentos

El cómputo de actas de las elecciones judiciales alcanzó el 50% a escala nacional a las 21:00 de este martes, según la plataforma pública del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), a dos días de concluida la votación en los nueve departamentos del país. La plataforma refleja que Tarija y Potosí se convirtieron en los dos departamentos que completaron el registro de las actas, camino que también siguen las regiones de Pando, Chuquisaca y Beni, que alcanzan un 98,99%, un 96,75% y un 97,64% de actas computadas, respectivamente. También se suma Oruro con un avance del 94,44% (datos actualizados hasta las 21:00 de este martes). En Potosí, resultaron electas Norma Velasco Mosquera como magistrada titular para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Amalia Laura Villca, para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

– Misión de observadores de la OEA plantea incorporar una comisión externa para evaluar a postulantes

En su informe preliminar, la Misión de Observadores Electorales (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó replantear el rol de la Asamblea Legislativa en el proceso de preselección y sugirió la conformación de una comisión externa de expertos para la evaluación de los postulantes. “Se debe replantear el papel de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en el proceso de preselección de candidatos/s, evaluando la posibilidad de incorporar a esta etapa a un comité técnico especializado compuesto por expertos imparciales, quienes aseguren una evaluación basada en méritos y capacidades”, dice una de las consideraciones. Una delegación de 17 expertos, liderados por el exrelator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acompañó las elecciones judiciales del domingo.

– Cómputo de actas: “El más lento es el departamento de Cochabamba”, dice el vocal Tahuichi

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuchi, indicó este martes que el departamento que avanza más lento en el cómputo de los votos es Cochabamba, seguido de La Paz y Santa Cruz. “El más lento es el departamento de Cochabamba”, afirmó el vocal y señaló que hasta las 13:30 de este martes, ese departamento solo avanzó el 6 por ciento de su cómputo. “El cómputo departamental es exclusiva de los tribunales electorales departamentales. Ellos tienen independencia en cuanto al cómputo departamental. Lo que hace el Tribunal Supremo Electoral es exhórtales para que agilicen esos cómputos”, indicó. El vocal estimó que los departamentos en las siguientes horas finalizarán los departamentos de Beni (70%), Pando (92%), Oruro (75%) y Potosí (88%). En tanto, anoche Tarija finalizó su cómputo.

– Evo dice que si no se alejaba públicamente, «ahorita estaría hundido igual que el Lucho»

El dirigente cocalero Evo Morales afirmó este martes que si no se alejaba públicamente de Luis Arce, ahora estaría «hundido» como considera que se encuentra el Jefe de Estado. «Si yo no me alejaba públicamente el primer domingo de septiembre de 2022, ahoritita estaría hundido igual que el Lucho: imagen positiva 4%; intención de voto 1%, 2%, máximo 4%, repito nuevamente, si yo no rayaba la cancha, todos estaban hundidos igual que el Gobierno», manifestó el expresidente del MAS en el Primer Encuentro Nacional de Mujeres Indígena Originarias Bartlina Sisa. Luego de la crisis política de 2019 por las acusaciones de fraude electoral que derivaron en la renuncia y posterior huída de Morales del país, él mismo eligió a Arce como candidato del MAS para las elecciones de 2020.

– Denuncian que funcionarios del Gobierno recibieron ‘instructivo’ para votar por ciertos candidatos en las judiciales

En las elecciones judiciales, del domingo 15 de diciembre, los funcionarios del Gobierno recibieron un “instructivo” obligatorio para votar por una plancha donde figuraban ciertos candidatos, denunció un servidor público que, por motivos de seguridad, evitó revelar su identidad. La instrucción fue emitida mediante WhatsApp con fotografías de la ubicación de los candidatos en la papeleta de votación al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), reveló. De acuerdo con el testimonio, la orden vino de “altas esferas” del Gobierno. Similar instructivo habría tenido alcance en diferentes ministerios e instituciones dependientes del Estado. “Debíamos enviar a Recursos Humanos la fotografía, una vez que hagamos el voto, con nuestros nombres y ahí, seguramente, los que no obedecían, se iban a tomar las medidas”, explicó.

– Evo Morales volvió a apuntar contra Luis Arce tras la reactivación del pedido de detención por trata de personas

El ex presidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) sostuvo este martes que es “víctima” de una “brutal guerra jurídica” por parte del Gobierno de Luis Arce, un día después de que la Fiscalía presentase una acusación formal en su contra en un caso por presunta trata de personas. “Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal guerra jurídica (lawfare) ejecutada por el Gobierno de Luis Arce que se comprometió a entregarme como trofeo de guerra a EEUU”, escribió Morales en la red social X. A su juicio, como ocurre con otros “presidentes izquierdistas de América Latina”, las autoridades “se inventan delitos” en su contra y “no respetan los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso”. “Me condenan y fusilan jurídica, política y mediáticamente. No tienen pruebas, solo consignas y odio desenfrenado”, afirmó.

– Amantegui aseguró que el aceite no va a faltar, pese a efectos de la coyuntura política

Jorge Amantegui, presidente de la Cámara de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), garantizó que el abastecimiento de aceite para los hogares bolivianos está asegurado, pese a que las industrias oleaginosas han enfrentado meses complicados debido a la coyuntura política. “La población no debe preocuparse, ya tenemos un cronograma planificado hasta finales de diciembre que nos da seguridad a todos”, declaró Amantegui, en entrevista con La Hora Pico, en el que enfatizó que no habrá desabastecimiento. No obstante, advirtió sobre los efectos de la coyuntura política en el sector. “Estamos en una contingencia política que afecta a todos. Las decisiones gubernamentales que a veces se toman considerando otros factores, no solo los productivos o comerciales, y eso impacta en nuestras actividades”, comentó.

– Empresarios deben volver a negociar contratos al levantarse veto a la exportación de aceite

El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Danilo Velasco, informó el martes que los actores del sector privado deben volver a negociar contratos al levantarse veto a la exportación de aceite, medida que fue asumida por el Gobierno y dejó pérdidas por cerca de $us 50 millones. “Tenemos que volver a negociar y que valoren nuestro producto, que tengan fe que el próximo año no va a haber este tipo de problemas”, sostuvo el presidente de la Caneb en conferencia de prensa, al lamentar que se asuman medidas de manera unilateral afectando al sector formal. Velasco resaltó que hay dos sectores clave para las exportaciones: la minería y la agroindustria, siendo este último un generador de $us 2.400 millones que ingresan anualmente el país y $us 600 millones si se toma en cuenta el caso específico del aceite.