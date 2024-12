Evo dice que si no se alejaba públicamente, «ahorita estaría hundido igual que el Lucho»

El expresidente aseguró que el Jefe de Estado no tiene más de 4% de intención de voto para ser reelegido.



eju.tv / Video: RKC

El dirigente cocalero Evo Morales afirmó este martes que si no se alejaba públicamente de Luis Arce, ahora estaría «hundido» como considera que se encuentra el Jefe de Estado.

«Si yo no me alejaba públicamente el primer domingo de septiembre de 2022, ahoritita estaría hundido igual que el Lucho: imagen positiva 4%; intención de voto 1%, 2%, máximo 4%, repito nuevamente, si yo no rayaba la cancha, todos estaban hundidos igual que el Gobierno», manifestó el expresidente del MAS en el Primer Encuentro Nacional de Mujeres Indígena Originarias Bartlina Sisa.

Luego de la crisis política de 2019 por las acusaciones de fraude electoral que derivaron en la renuncia y posterior huída de Morales del país, él mismo eligió a Arce como candidato del MAS para las elecciones de 2020. Sin embargo, el expresidente y el mandatario se distanciaron y en la actualidad cada uno tiene su propia facción dentro del partido oficialista.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Cuando yo rayé la cancha en setiembre de 2022 algunos de mis compañeros me han dicho: ‘Evo, te estás equivocando’, aquí, sincero, yo dije: ‘Compañeros, el tiempo va a demostrar quién se equivoca’. Ahora ese compañero felicita, ‘felizmente te has separado, sino hundido junto al Lucho'», indicó Morales en su discurso en Lauca Ñ.

El exjefe del MAS aseguró que marcha primero en la mayoría de las encuestas rumbo a las elecciones de 2025, motivo por el cual le abrieron procesos y hasta intentaron matarlo con el supuesto atentado que denunció con armas de fuego y sustancias tóxicas.