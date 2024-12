Evo Morales dice que la intención del gobierno es entregarlo a Estados Unidos como un ‘trofeo de guerra’

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El espresidente Evo Morales en conferencia de prensa. Foto: la Razón

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Abogados de Evo sobre orden de aprehensión: No tiene por qué someterse a un proceso defectuoso; Choquehuanca dispone receso en la ALP desde el miércoles 18 sin lograr conformar comisión; y, fiscal general informa que a nivel nacional el Ministerio Público registró 81 víctimas de feminicidio y 33 de infanticidio. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Morales ahora dice que el Gobierno quiere entregarlo como ‘trofeo’ a EEUU

Conocida una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por la supuesta comisión del delito de trata de personas con agravante, éste afirmó que el Gobierno pretende entregarlo a Estados unidos como un “trofeo de guerra”. “Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal Guerra Jurídica (lawfare) ejecutada por el Gobierno de Luis Arce que se comprometió a entregarme como trofeo de guerra a EEUU”, publicó el exjefe de Estado en sus redes sociales. El lawfare es un neologismo inglés que se comenzó a usar en los últimos años en nuestra región. A menudo es usado como una manera de interpretar y deslegitimar los juicios por corrupción contra los expresidentes. Al igual que muchos presidentes izquierdistas de América Latina, se inventan delitos en mi contra», añadió.

– Abogados de Evo sobre orden de aprehensión: No tiene por qué someterse a un proceso defectuoso

Los abogados del expresidente Evo Morales respondieron este martes a la confirmación de la orden de aprehensión en contra de su defendido, de quien aseguraron que no tiene por qué someterse a un proceso que consideran «defectuoso». «El presidente Evo Morales no tiene por qué someterse a un proceso viciado de actividad procesal defectuosa absoluta, por lo tanto, en resumen y en facilito, este proceso nació muerto», manifestó en conferencia de prensa el abogado Juan Carlos Galván. El jurista insistió que la acusación por los delitos de trata y tráfico de personas que pesan contra el extitular del MAS ya son «cosa juzgada» y no corresponde volver a procesarlo por este tema. «Se están vulnerando todos los derechos del debido proceso para perseguir a alguien que tiene serias oportunidades de ser presidente en este país», declaró.

– Del Castillo dice que el Ministerio de Gobierno dará cumplimiento a la orden de captura de Evo

Este martes el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, fue consultado sobre la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía contra Evo Morales y señaló que la Policía dará cumplimiento a lo que se le instruya. “El Ministerio de Gobierno nunca ha dejado de cumplir su tarea y va a dar cumplimiento a todo lo que se le instruye”, indicó Del Castillo. El titular de la cartera de Estado fue consultado sobre si la Policía podrá ingresar al trópico de Cochabamba para dar cumplimiento a la orden de aprehensión. “La Policía Boliviana siempre ha demostrado su profesionalismo, su capacitación en todas las tareas que se le ha encomendado, no solamente la Justicia, sino todo el pueblo boliviano y creemos que tiene todas las aptitudes y capacidades necesarias”, agregó.

– Mesa afirma que Tuto incumplió un «acuerdo de unidad» que tenían firmado los líderes de oposición

El presidente de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó este martes que Jorge Tuto Quiroga incumplió un acuerdo de unidad que firmaron los líderes de oposición para presentar una sola candidatura para las elecciones generales de 2025. «Nuestra posición fue absolutamente clara en el mantenimiento de la alianza y la carta que recibí (del FRI) me sorprendió y me dejó preguntándome por qué el expresidente Quiroga, habiendo logrado un acuerdo que fue sellado en un encuentro privado en una casa nuestra y que después fue firmado por ellos y otros líderes de la oposición, decide hacer una alianza con el FRI fuera del escenario en que establecimos este acuerdo de unidad», declaró. Mesa señaló que el Frente Revolucionario de Izquierda tiene vigente un acuerdo con CC hasta 2025, por lo que no es correcto decir que su alianza estaba rota.

– “Imposible que me sume a Tuto, se definió por la izquierda y ganarle al MAS desde el FRI es absurdo»

El empresario cruceño y precandidato presidencial, Branko Marinkovic, descartó este martes unirse al proyecto político del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) – Jorge Tuto Quiroga, luego de que se conoció que la alianza que hizo el exmandatario con miras a las elecciones de 2025. Marinkovic expresó que no se alineará con Quiroga, porque él no es de izquierda y no está de acuerdo con esa línea política, por ser el causante de la situación económica que se registra en el país, por lo que se tiene que hacer ajustes. “Vemos un lanzamiento, básicamente un recuerdo de los años 90 lo que vimos en ese video y bueno Tuto ya define ir con la izquierda, porque ir con el Frente Revolucionario Izquierda (FRI) y querer ganarle al MAS con la izquierda del FRI, es eso. No le veo posibilidad alguna, eso me parece ridículo”, consideró.

– Choquehuanca dispone receso en la ALP desde el miércoles 18 sin lograr conformar comisión

El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, dispuso este martes que el receso en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) arranque desde este miércoles 18 de diciembre de este año hasta el 1 de enero de 2025. La disposición, mediante un comunicado, se dio pese a que no se logró conformar la comisión que debía estar a cargo de los pendientes que se presentarán durante este lapso. Legisladores afirmaron que no están de acuerdo, debido a que se debe priorizar el tratamiento de dos proyectos de ley de importancia como el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. “En la sesión de la semana pasada se puso en claro que la ALP debe ingresar en receso de fin de año», señaló Choquehuanca, antes de concluir la sesión de la ALP.

– Tras caída del 50% en la cosecha de granos en 2024, productores doblan esfuerzos para proveer alimentos

Los agricultores de soya, maíz, trigo, sorgo, girasol y chía cierran uno de sus peores años. Los datos de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) apuntan a que este año se produjo solo la mitad de lo alcanzado el año pasado. Como resultado, el movimiento económico generado por la cadena oleaginosa llegó a 1.200 millones de dólares, lo cual implica un bajón del 34% en comparación con las cifras de 2023. Durante 2024, como resultado de las campañas agrícolas de verano e invierno, Santa Cruz marcó una producción de alimentos estratégicos de un total de 2,9 millones de toneladas de granos de soya, maíz, sorgo, girasol, trigo y chía. Esta cifra representa una caída del 50% con relación al 2023, cuando incluso se llegó a cifras récord de producción de alimentos estratégicos.

– Caneb advierte que industriales deberán volver a negociar con clientes a los que no entregaron aceite

Desde la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) informaron este martes que los industriales tendrán que volver a negociar con los clientes a los que fallaron en el exterior para no perder esos mercados, debido a la medida de prohibición de exportaciones de aceite que dictó el Gobierno y que levantó el lunes 16 de diciembre. «En estos 11 días prácticamente hemos dejado de exportar 50 millones de dólares y, obviamente, ahora los industriales, los productores tienen que negociar nuevamente con los clientes porque ellos ya están viendo otras alternativas, considerando que en cualquier momento nos pueden prohibir las exportaciones», declaró el presidente de Caneb, Danilo Velasco. La administración de Luis Arce decidió levantar el veto la noche del lunes, aunque los exportadores consideran que el daño ya está hecho.

– Tras filas por diésel, ANH señala que la demanda aumenta por fiestas de fin de año, pero que el despacho es normal

Desde el domingo y hasta las primeras horas de este martes se observaron filas en algunos surtidores de la capital cruceña. Los conductores buscaban diésel para sus vehículos. Tal situación fue verificada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que precisó que este problema ya fue superado. La directora distrital de la ANH, Lesly Lanza, indicó que hay una alta demanda de combustible por las fechas que son próximas a las fiestas de fin de año y que para evitar contratiempos se dispuso una mayor distribución. “Después de una jornada de domingo no normal ha habido un incremento de demanda pues acercan los feriados de fin de año, sin embargo, se está considerando volúmenes extras para garantizar a la población que se cuenta con ambos productos”, dijo a los medios.

– Fiscal General informa que a nivel nacional el Ministerio Público registró 81 víctimas de feminicidio y 33 de infanticidio

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó hoy que, del 1 de enero al 16 de diciembre de 2024, el Ministerio Público registró 81 víctimas de Feminicidio y 33 de Infanticidio a nivel nacional, siendo el eje central los departamentos con mayor incidencia. El fiscal general del Estado explicó que del total de casos de Feminicidio, la mayor incidencia se registra en el departamento de La Paz con 22 víctimas, Cochabamba 17, Santa Cruz 15, Oruro 8, Tarija 7, Potosí 7, Chuquisaca 3, Beni 2 y Pando ningún caso. Con relación a los hechos de Infanticidio, la mayor incidencia también se encuentra en el eje central, iniciando con La Paz donde se registró a 17 víctimas, seguido de Santa Cruz con 9, Cochabamba 3, Oruro 2, Beni 1 y Potosí 1, mientras que en Tarija, Pando y Chuquisaca no se registra ningún hecho.

