“Imposible que me sume a Tuto, se definió por la izquierda y ganarle al MAS desde el FRI es absurdo»

Afirmó que no se puede participar con una sigla que no quiere cambiar la situación económica del país, cuando se tiene muchos cambios por hacer como estabilizar la moneda.

eju.tv / Video: DTV

El empresario cruceño y precandidato presidencial, Branko Marinkovic, descartó este martes unirse al proyecto político del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) – Jorge Tuto Quiroga, luego de que se conoció que la alianza que hizo el exmandatario con miras a las elecciones de 2025. Marinkovic expresó que no se alineará con Quiroga, porque él no es de izquierda y no está de acuerdo con esa línea política, por ser el causante de la situación económica que se registra en el país, por lo que se tiene que hacer ajustes.

“Vemos un lanzamiento, básicamente un recuerdo de los años 90 lo que vimos en ese video y bueno Tuto ya define ir con la izquierda, porque ir con el Frente Revolucionario Izquierda (FRI) y querer ganarle al MAS con la izquierda del FRI, es eso. No le veo posibilidad alguna, eso me parece ridículo”, consideró al momento de referirse al anuncio de Jorge Quiroga y que esta tarde se espera que se oficialice.

Marinkovic mencionó que en lo que le respecta, hizo oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS), lo que ocasionó que lo exilien por más de 10 años fuera del país, eso es porque fue oposición al instrumento político a través de las autonomías, referendos autonómicos y eso les molestó.

“Nunca transé con el MAS ni lo voy a hacer, por eso es que me exiliaron. No veo opción en la izquierda, no soy zurdo y no puedo estar con ellos, porque me imagino que el FRI no dará gratis su sigla, pondrá su gente y sus condiciones, parlamentarios, entre otros”, afirmó.

