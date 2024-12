Dávila se declara inocente ante el juez que lo podría sentenciar hasta con cadena perpetua por dos graves acusaciones

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Maximiliano Dávila es procesado por un juzgado de Nueva York, Estados Unidos. Foto: Red Uno

Boris Bueno Camacho / La Paz

Según periodista de EEUU, Maximiliano Dávila se declaró 'no culpable' ante la juez Tarnofsky; este 15 de diciembre, ciudadanos podrán votar con cédulas de identidad caducadas; y, suman 13 los partidos políticos habilitados para las elecciones del 2025, según el TSE.

– Según periodista de EEUU, Maximiliano Dávila se declaró ‘no culpable’ ante la juez Tarnofsky

Tras arribar este viernes a Estados Unidos, el exjefe antidrogas de Bolivia, Maximiliano Dávila, fue presentado ante la juez Robyn F. Tarnofsky, en una audiencia en la que el boliviano se declaró ‘no culpable’ de los cargos por los que ha sido acusado. El periodista Matthew Russell Lee compartió en X un hilo en el que brinda detalles de la audiencia realizada en Nueva York, cerca de las 15:00 (HB). De acuerdo con Russell, una vez se inició la audiencia la juez designó un abogado a Dávila y le formuló la pregunta de rigor: “¿Cómo se declara?” “Not guilty (no culpable)”, respondió Dávila. Tras esa respuesta del boliviano, su abogado defensor señaló que aceptaban la detención, mientras la Justicia lleva adelante el proceso. Tras esto la juez ordenó dio por concluida la sesión.

– ¿Diez años de cárcel o cadena perpetua para Dávila?

Según un documento judicial del Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York, Maximiliano Dávila está implicado en dos graves delitos, los mismos, son referidos a la importación de cocaína en cantidades masivas y el uso de ametralladoras en el contexto del narcotráfico. Ambas acusaciones están respaldadas por el Código de los Estados Unidos, que contempla penas severas, que van desde los 10 años de prisión hasta cadenas perpetuas. La administradora de la DEA, Anne Milgram, afirmó este viernes a través de un informe publicado que, la extradición de Maximiliano Dávila debe servir como advertencia para ‘funcionarios corruptos’. Tras el proceso, Dávila podría enfrentar una condena de 10 años, la misma podría llegar a cadena perpetua.

– Después de ser juzgado en EEUU, Dávila deberá rendir cuentas en Bolivia

El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila, será investigado en Bolivia por un caso de legitimación de ganancias ilícitas una vez que concluya el proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que, aunque el caso en el país se encuentra paralizado debido a su extradición, será reactivado cuando regrese. “Esperaremos los avances en la justicia de Estados Unidos, y una vez que este proceso finalice, Dávila deberá retornar y rendir cuentas por la investigación de ganancias ilícitas en Bolivia”, afirmó. El ministro detalló que, durante su gestión como jefe antidrogas, Dávila ofrecía protección armada a narcotraficantes utilizando recursos de la FELCN.

– Este 15 de diciembre, ciudadanos podrán votar con cédulas de identidad caducadas

El vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) Santa Cruz, José Miguel Callejas, informó que los ciudadanos deben acudir a las urnas este domingo, 15 de diciembre, para emitir su voto en las elecciones judiciales, incluso si su cédula de identidad tiene hasta un año de caducidad. “El Tribunal Supremo Electoral emitió un instructivo que permite votar con cédulas de identidad vencidas hasta por un año. Si su cédula caducó hace dos, tres meses o incluso un año, pueden acudir con su cédula original a sufragar”, explicó Callejas, quien aclaró que no se aceptarán otros documentos, como pasaporte o libreta de servicio militar. “Estamos trabajando para garantizar la transparencia y culminar con éxito estas elecciones”, afirmó en entrevista con La Hora Pico.

– Suman 13 los partidos políticos habilitados para las elecciones del 2025, según el TSE

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, recibió en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la personería jurídica de alcance nacional de su agrupación, denominada Súmate, con la cual suman 13 agrupaciones políticas habilitadas para las elecciones el 2025 u otros procesos. Así lo reflejó el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, al exponer que estos partidos tienen alcance nacional y que han cumplido con el procedimiento establecido en la normativa. “Se ha hecho una recolección de firmas a través del sistema biométrico y, cumpliendo el reglamento, lo que ha hecho el organismo electoral es otorgar esa personería jurídica y a partir de la entrega de la personería jurídica pues como cualquier otro partido tiene derechos y tiene deberes”, sostuvo Vargas.

– Loza dice que, por ahora, la sigla no está en sus manos, con o sin ella Evo es el candidato

En el ampliado de los productores al detalle de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, el senador evista Leonardo Loza reiteró que, “quizá por ahora”, la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS) no esté en sus manos, pero que “con o sin ella” Evo Morales será el candidato para las elecciones presidenciales de 2025. El 27 de noviembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconoció a Grover García como presidente del MAS, luego que una sala constitucional le conminara a dar cumplimiento a una resolución constitucional. Tras permanecer 27 años en el cargo, Morales fue alejado de la presidencia del partido. “Los ladrones del Palacio, con algunos dirigentes, nos han arrebatado nuestra sigla”, señaló el legislador.

– Ante la alerta de Caniob, avicultores llaman a la calma y garantizan carne de pollo

Luego de que la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) advirtiera que la cadena productiva está en riesgo por la suspensión de las exportaciones de aceite, el sector avicultor desacreditó estas declaraciones y garantizó el abastecimiento de carne de pollo en el país. “Los avicultores siempre hemos garantizado que toda la población tenga la proteína animal. En ese sentido, llamo a la calma a la población nacional, porque pollo sí va a haber en la mesa de las familias”, aseguró Winston Ortiz, presidente de la Federación Nacional de Avicultores. La Caniob alertó que detener la venta al mercado exterior generará una reducción de su capacidad económica para la compra de grano de soya, insumo que se usa para alimentar aves, cerdos y ganado.

– Juan Pablo Suárez: “Sin tratados con la UE y EE.UU., el Mercosur no es un buen negocio para Bolivia”

El economista Juan Pablo Suárez advirtió que la incorporación de Bolivia como miembro pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur) podría representar más desventajas que beneficios si este bloque no logra concretar tratados comerciales con actores clave como la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE.UU.). “Si el Mercosur no logra reafirmar un tratado con la Unión Europea y Estados Unidos, no es un buen negocio que Bolivia ingrese, pues es como una especie de cárcel ingresar”, señaló Suárez durante una entrevista con La Hora Pico. El economista destacó que, aunque el Mercosur podría ser un espacio para negociar acuerdos comerciales, es importante que selle un tratado hasta con China.

– Felcn cambia a su director departamental en Santa Cruz tras denuncia de “volteo” de droga

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) cambió al director departamental de esa unidad en Santa Cruz después de la denuncia de “volteo” de droga por parte de presuntos policías antidroga. “Tengo 25 años de antigüedad, (estuve) trabajando en diferentes departamentos de nuestro país, así también trabajé un tiempo en Santa Cruz, vengo de La Paz y con todo el ímpetu, esfuerzo, conocimiento y profesionalismo para dar lo mejor de mí y trabajar, y hacer mi mejor esfuerzo para continuar esta noble labor que realiza nuestra Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y nuestra Policía para erradicar estas organizaciones criminales”, dijo el teniente coronel Martín Stolzer Pizza, nuevo director de la Felcn Santa Cruz.

– Mazamorra en Bajo Llojeta: familias logran ingresar a sus viviendas sumergidas por el lodo y ayudan en la estabilización

Tras tres semanas de la mazamorra que sumergió varias casas en la zona de Bajo Llojeta, el viernes algunas familias lograron ingresar a sus viviendas para realizar los trabajos de drenaje. La alcaldía estabilizó el lugar con maquinaria pesada. “La maquinaria ha trabajado fuerte y el agua ha bajado dos ladrillos y hoy ya he podido ingresar”, contó una de las vecinas afectadas. “C con mi mano saqué el agua, derribé lo que tapaba”, agregó. La mazamorra ocurrió el pasado 23 de noviembre cuando impactó a las viviendas de Bajo Llojeta, unas 40 casas quedaron bajo el barro y una niña de cinco quedó enterrada, días después encontraron su cuerpo sin vida. Para la estabilización del lugar, los obreros abrieron un canal provisional de cuatro metros para que fluya el lodo.