“Deben preocuparse los políticos que estaban en vínculo con Dávila”, señala el exmilitar Santiestevan sobre la extradición del exzar antidrogas

Luego que en esta jornada en horas de la madrugada se extraditó a Estados Unidos (EEUU) al exzar antidrogas Maximiliano Dávila, el abogado y militar del servicio pasivo, Jorge Santiestevan, consideró que los que deben preocuparse son los políticos que estaban en vínculo y tenían conocimiento sobre lo que hacía como director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en 2019, durante el gobierno de Evo Morales.

“Son los que le dieron el cargo, los que sabían que a pesar de la denuncia que había de que Dávila estaba apoyando a grupos delincuenciales no enviaron a la justicia para investigar. Se tienen que preocupar la gente política”, respondió ante la pregunta de quiénes deben preocuparse con esta extradición a EEUU, en contacto con el programa La Hora Pico de eju.tv.

Aunque también aclaró que cuando se trata de delitos de narcotráfico, no lo hace una sola persona, sino que está ligado a grupos y cárteles, entonces es una organización, son mafias organizadas y Dávila tiene una estructura, porque ha tenido superiores políticos, subalternos policías y una plana mayor con la que operaba y es esa organización criminal la que le importa a EEUU y ahí es donde quieren llegar ellos.

Sobre la sanción que puede recibir el exzar antidrogas, explicó que en el derecho internacional, hay el respeto al principio de la doble incriminación, que significa que respetan los delitos que ocurren en Bolivia y las causas, pero sobre todo, la aplicación de la pena. Por ejemplo, en Bolivia se tiene cómo máximo 30 años de prisión, en EEUU tampoco pueden darle más de esa cantidad ni disponer la cadena perpetua.

“No le pueden la cadena perpetua por esa figura legal del principio de la doble incriminación, en la que si Bolivia tiene como máximo 30 años, en EEUU es igual (…). La corte federal le dice que si quiere que le reduzcan su pena, debe entregar la información que tenga y acorde a la calidad que tenga, le reducen la pena y en esa calidad, la información debe servir para desarticular esa organización criminal, puede ser puesto hasta en libertad condicional”, detalló Santiestevan.

El último cargo que ocupó Dávila fue precisamente como Comandante Departamental de la Policía de ese departamento, nombrado por el gobierno de Luis Arce. No obstante, no fue el máximo cargo que ocupó, durante la última gestión de Evo Morales, en 2019, el coronel Dávila fue designado como director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), una unidad estratégica que no depende del Comando General de la Policía y la designación de su comandante en ese cargo es exclusivamente política, desde el Ministerio de Gobierno, según explicó a este medio un ex comandante general de la entidad policial. Un año antes había cumplido con el cargo de Jefe Nacional de Inteligencia.