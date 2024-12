“El arroz ya estaba vendido”, aseguran desde los ingenios intervenidos

El representante de los Ingenor denunció que los funcionarios ingresaron sin una orden de allanamiento.

Naira Menacho

Foto: Red Uno de Bolivia.

Fuente: Red UNO

Tras la intervención realizada a 5 ingenios arroceros en la zona Norte de Santa Cruz, en donde funcionarios de Gobierno decomisaron unos 20.000 quintales con arroz, Jimmy Guillermo Prado, presidente de Ingenor, aseguró que nunca existió agio y especulación y afirmó en QNMP que el arroz estaba vendido y listo para trasladarlo a La Paz, Oruro y Cochabamba.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Los ingenios arroceros han abierto sus puertas al comprador y al intermediario todos los días. No vemos que Ingenor ha cometido agio (…) Hay arroces que ya están vendidos efectivamente. Desde La Paz, Oruro, Cochabamba llaman y dicen, bueno, guárdeme tantos quintales, entonces hay arroces a la venta y ellos no entienden que ya el arroz está en la venta y se lo quieren llevar”, explicó el representante de Ingenor.

Prado calificó la intervención realizada por el Gobierno como un atropello, puesto que no se presentó una orden de allanamiento.

“Estamos sorprendidos con este avasallamiento que ellos están haciendo con los fiscales. Le dije: a ver, señor fiscal, muéstreme su orden de allanamiento y no tenía; el fiscal me dice que vaya a su oficina y allí me la iba a mostrar. Esas no son las formas de ingresar a un ingenio arrocero privado, en una empresa privada”, afirmó Prado.

Un 2025 difícil

El productor advirtió que el 2025 será difícil para la población boliviana, puesto que el tema del dólar ha impedido que los productores compren insumos y la escasez de diésel ha impedido sembrar soya, arroz y maíz, que son los principales granos para la seguridad alimentaria.

“Esto es preocupante. A través de mi institución, aprovecho a invitar a unirse a esta lucha, porque esto es desincentivar al productor para que siga sembrando. A la falencia de productos, ellos están cometiendo este terrible error contra la población boliviana”, puntualizó el representante de Ingenor.

Fuente: Red UNO