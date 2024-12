El Bunker recoge la propuesta de Marcelo Claure sobre las elecciones primarias

“El Bunker” espera comunicarse con Marcelo Claure y lograr “encuentros y consensos” para esa consulta ciudadana

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El presidente de la agrupación política ‘El Bunker, Agustín Zambrana, espera comunicarse con el empresario boliviano Marcelo Claure para intentar encuentros y consensos que abran la puerta a las elecciones primarias abiertas que permitan elegir al candidato de la oposición en los comicios presidenciales de agosto del próximo año, tal cual fue la propuesta del grupo de activistas políticos desde hace varios años.

La reacción del activista político se da tras la entrevista que brindó Marcelo Claure en la ciudad de Miami, Estados Unidos, a un canal de televisión y en la que el empresario resaltó la propuesta que impulsa el Bunker como método de validación del futuro candidato de la oposición política del país; por ende, espera tener un acercamiento con el empresario radicado en el país del norte para exponerle con mayor detalle el proyecto de primarias ciudadanas abiertas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Nosotros venimos hablando desde hace cuatro años de las primarias abiertas, es algo serio que se viene trabajando desde el Búnker, vemos que el camino de las primarias es el más adecuado e idóneo para elegir al candidato de la oposición, porque hemos visto que las encuestas no sirven y todos los candidatos se creen presidenciables, por ello, tenemos que disputar los programas de gobierno para que ellos puedan mostrar sus aptitudes para gobernar”, puntualizó.

Foto: captura pantalla

El empresario aseveró en las pasadas horas que, de plasmarse unas primarias que aglutinen a la mayor cantidad de precandidatos opositores, brindaría su apoyo a la iniciativa para que de ella salga quien pueda hacerle frente al Movimiento Al Socialismo /MAS) en las próximas elecciones generales de 2025, incluso, se ofreció a financiar las internas para la utilización de una aplicación móvil en la que podría participar una gran cantidad de votantes que no abrazan la ideología oficialista.

Zambrana está de acuerdo con esa posición, porque respalda la propuesta que hizo esa agrupación desde hace mucho tiempo. “Esto no necesita una ley, esto es que los ciudadanos a través de los celulares podamos elegir al candidato de la oposición en este 2025 y sacar definitivamente al MAS de esta destrucción que nos hace, entonces, hoy hay un paso interesante con Marcelo Claure diciendo que quiere ir a las primarias ciudadanas, estamos haciendo las gestiones para comunicarnos con Claure para que vea el proyecto Bunker”, refirió.

Foto: captura pantalla

A diferencia de otros líderes políticos quienes acusan al inversionista de ser funcional e Evo Morales por haberlo incluido en la encuesta y admitir que tiene una relación de amistad con él, Zambrana considera que el connacional está en el bando opositor, paso que considera muy importante ya que podría plasmar el proyecto de esa consulta ciudadana que se podría efectuar en un tiempo de seis semanas para dilucidar quién será el candidato opositor.

“Cerca de cien mil personas podríamos votar mediante los celulares para elegir al candidato de la oposición y que pensamos, será el vencedor este 2025, no hay ninguna condicionante para elegir a ese candidato, los vamos a meter a todos, no les vamos a preguntar como tampoco lo hacen quienes realizan las encuestas, no tenemos que pedir permiso a nadie para participar de las primarias ciudadanas”.