El MAS afronta la peor crisis interna desde su fundación y Evo Morales pasa de tener el poder total al aislamiento

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Evo Morales y Arce en tiempos de paz. Foto: archivo

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

El año de la crisis: el MAS se fractura y el liderazgo de Evo Morales tambalea; el TCP autoprorrogado “gobernó” con fallos y se impuso a los poderes del Estado; y, la justicia en el país se debate entre una elección politizada y la necesidad de una reforma constitucional para cambiar método de selección de altas autoridades. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– El año de la crisis: El MAS se fractura y el liderazgo de Evo Morales tambalea

El Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido que llevó a la presidencia a Evo Morales en 2005 y a Luis Arce en 2020, sufrió este año una fractura que lo dejó dividido en dos bloques mientras el liderazgo del otrora “líder indiscutible e histórico” quedó desportillado y se tambaleante. El MAS es una organización política fundada en 1995 por organizaciones sindicales como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSTUCB). Antes de consolidarse como MAS-IPSP se llamó Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) y se definió como el brazo político del movimiento campesino de Bolivia en un claro divorcio con el movimiento obrero y con la izquierda tradicional. Los fundadores coinciden en que el MAS nació sin Evo Morales, pero fue éste el que lo encaminó hacia la presidencia de Bolivia.

– El año de la crisis: El TCP autoprorrogado “gobernó” con fallos y se impuso a los poderes del Estado

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tuvo un marcado protagonismo este año en medio de una crisis institucional que golpea a Bolivia. Mediante fallos controvertidos se impuso a poderes del Estado como el órgano Legislativo y el órgano Electoral. El TCP tiene como principal función “velar por la supremacía de la Constitución, ejerciendo el control de constitucionalidad para precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, en el marco de una justicia plural, conforme a los principios y valores constitucionales”, según la misión de esa institución. Los mandatos de los magistrados del Tribunal Constitucional fenecían el 31 de diciembre de 2023, pero mediante un auto constitucional se prorrogaron en funciones con las autoridades del sistema judicial boliviano hasta que se realicen nuevas elecciones.

– La justicia en el país se debate entre una elección politizada y la necesidad de una reforma constitucional para cambiar método de selección de altas autoridades

Los bolivianos sufragaron el pasado 15 de diciembre de manera parcial a los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional en una inédita elección que inició con tropiezos más de un año antes y cuyo proceso enfrentó varias cortapisas interpuestas sobre todo por el oficialismo, que tuvo como escenario de batalla dos frentes: la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuyos magistrados fueron determinantes para esos comicios que concluyeron con ese sufragio a medias. En Beni y Pando no se eligieron magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); además, en esos dos departamentos, además de Cochabamba, Tarija y Santa Cruz, los votantes se vieron impedidos de optar por uno de los candidatos al TCP.

– El bloque opositor elegirá a su candidato por encuesta hasta marzo del 2025

El bloque opositor elegirá a su candidato único con miras a las elecciones generales del 2025 a través de una encuesta y espera que hasta el primer trimestre de 2025 ya se tenga al líder elegido, afirmó el empresario Samuel Doria Medina. “Aquel que tenga el apoyo de la población, será el candidato y estamos invitando a otros líderes para que todos avancemos en este método. En principio creemos en el método de la encuesta y a través de eso podrán participar todos los que sean aspirantes y será la población quien definirá quién será el candidato o candidata”, señaló el político. Anticipó que posiblemente se haga una instancia tipo órgano electoral, que se delegará a personas de «absoluta confianza» de todos los aspirantes y ellos verán si se añade una o varias preguntas en la encuesta.

– A dos años de la detención de Camacho, activistas alistan una movilización en Santa Cruz para el sábado 28

A dos años de la aprehensión del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, organizaciones civiles y activistas de esta región alistan una movilización en rechazo a su detención. El diputado de Creemos, Walthy Egüez, anunció que para el sábado 28 de diciembre se está organizando una caravana de protesta. Indicó que, como autoridades electas por ese partido, se sumarán también a esta manifestación. “Es importante no dejar desapercibido el segundo año del secuestro del gobernador. En ese sentido la población no quiere dejar que esto quede en el olvido, porque fue un golpe duro para la democracia en nuestro departamento”, señaló el legislador. El diputado además indicó que esta movilización se vino exigiendo y pidiendo desde la sociedad civil y activistas para organizar una caravana ante este descontento social.

– Guido Añez: Arce no es tan tilín, se animó a realizar cosas que Evo Morales no se atrevió

Guido Añez Moscoso, analista político y exministro, aseguró que el presidente Luis Arce ha tomado decisiones que su antecesor, Evo Morales, no se atrevió a ejecutar, marcando diferencias en el manejo político, por lo que aseguró que “no es tan tilín como aseguran”. “El tilín no es tan tilín como aseguran, es un tipo que se animó a cosas que Evo no hizo. Por ejemplo, aprehender a un gobernador electo (en referencia a Luis Fernando Camacho), desconocer los cabildos cruceños y enfrentar abiertamente el paro de Santa Cruz. Incluso se ha atrevido a aislar políticamente a Evo en el Chapare”, afirmó Añez en entrevista con La Hora Pico. Desde su exilio en Estados Unidos, Añez afirmó que Arce en el tema económico “es un desastre”, pues avanzó hacia un proceso de empobrecimiento de Bolivia.

– Evo Morales se atrinchera en Lauca Ñ y critica al Gobierno mientras enfrenta orden de aprehensión

El expresidente Evo Morales permanece en el bastión del Trópico de Cochabamba, Lauca Ñ, donde recibió la protección de sus seguidores en medio de un proceso judicial por trata de personas y estupro agravado, que se investiga en Tarija. Morales criticó la gestión del presidente Luis Arce y aprovechó las festividades navideñas para reunirse con sus bases. “Muchas gracias por cuidarme, muchas gracias por protegerme, muchas gracias por darme seguridad. Nunca voy a olvidar lo que estamos viviendo, eso no va a ser en vano”, afirmó Morales durante una cena de Nochebuena celebrada en el coliseo de los cocaleros. El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) enfrenta una orden de aprehensión emitida el 16 de octubre por la Fiscalía de Tarija, en relación con un caso que involucraba a una menor de edad.

– Recaudan más de $us 12 millones por monetización de vehículos y bienes incautados al narcotráfico

La Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) recaudó más de $us 12 millones por la monetización de vehículos y bienes incautados al narcotráfico en los cuatro años de gestión, informó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. “(Dircabi) se encontraba abandonada en todas las gestiones anteriores, la utilizaban simplemente para el abuso de vehículos y bienes incautados sin monetizar (…) en cuatro años de gestión hemos logrado superar más de 12 millones de dólares que se reinvierten en materia de lucha contra el narcotráfico”, dijo la autoridad. De acuerdo con datos oficiales, en 43 años administrada por gobiernos anteriores, Dircabi solamente alcanzó a monetizar $us 5,6 millones; mientas que sólo en 2024, se acerca a los $us 7 millones.

– Fuerza antidroga de Bolivia secuestra 65,89 toneladas de pasta base y clorhidrato de cocaína este 2024

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizó 10.161 operativos y secuestró 65,89 toneladas, entre pasta base y clorhidrato de cocaína, y aprehendió a 3.328 personas en lo que va de este año, informó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani. “Desde el 1 de enero al 23 de diciembre, fruto de la lucha frontal y transparente que encaramos como Gobierno nacional, se ha ejecutado, mediante la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, 10.161 operativos que han permitido secuestrar a la fecha 65,89 toneladas entre pasta base y clorhidrato de cocaína, siendo la cifra más alta en la historia de nuestro país”, explicó en una conferencia de prensa en Cochabamba. En los operativos fueron aprehendidas 3.328 personas, se secuestraron 52 aeronaves y se intervino 61 pistas clandestinas.

– Fiscalía investiga balacera que dejó fallecidos y cuatro heridos en Riberalta, los sospechosos son brasileños

El Ministerio Público activó una investigación por el delito de asesinato tras la balacera registrada en el barrio El Torito del municipio de Riberalta, donde dos personas perdieron la vida y cuatro resultaron heridas, informó el Fiscal Departamental de Beni, Gerardo Balderas. “Como Ministerio Público hemos iniciado con la investigación de oficio. Nosotros vamos a realizar todas las actuaciones investigativas y sabemos que hay entre cuatro a seis personas de nacionalidad brasileña que son sospechosas, quienes habrían sido los partícipes de este hecho”, explicó. La tarde del martes, la Policía, el fiscal de turno y el médico forense se trasladaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar la causa de la muerte de las dos personas, luego que varios hombres dispararon contra ellos.