El oficialismo está más dividido que nunca y la oposición apuesta por la unidad

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

La oposición selló un frente de unidad para el 2025. Foto: La Razón

Boris Bueno Camacho / La Paz

Samuel, Tuto, Mesa y representante de Camacho anuncian «una sola candidatura de oposición» para 2025; ‘Evistas’ ratifican a Morales como candidato único para las elecciones, aun si fuera encarcelado; y, Arce: La derecha quiere aprovechar lo que han sido estos cuatro años de desgaste. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Samuel, Tuto, Mesa y representante de Camacho anuncian «una sola candidatura de oposición» para 2025

Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y un representante de Luis Fernando Camacho presentaron la mañana de este miércoles la candidatura única de la oposición para las elecciones generales de 2025. «Escuchando la voz popular damos una respuesta clara a esa demanda, por ello nos comprometemos a hacer realidad la unidad que garantice una sola candidatura de oposición en las elecciones presidenciales, que incluya a todas las fuerzas y liderazgos democráticos sin ningún tipo de exclusión. Estamos convencidos de que ese candidato o candidata debe contar con el apoyo de todos los que se sumen a esta causa, para ello debemos estar dispuestos a renunciar a aspiraciones políticas personales, en favor del bien mayor», declaró el expresidente Mesa, al dar lectura al comunicado del bloque.

– Branko llama “juntucha de fracasados” a Mesa, Doria Medina, Quiroga y Camacho

Branko Marinkovic volvió a estrellarse contra los líderes de la oposición, esta vez por haber anunciado un acuerdo para buscar un acuerdo para derrotar al Movimiento Al Socialismo (MAS) que considera no es el camino para lograr este objetivo, ya que está basado en intereses y no en una misma visión del país. “Para cambiar Bolivia necesitamos unidad en las ideas y en el camino, no solo la ambición de poder de unos cuantos fracasados. Nada va a cambiar con los mismos de siempre”, señaló Marinkovic en un post subido a X. “A Mesa, Quiroga y Doria Medina solo los une su ambición de poder. A Luis Fernando lo respeto, pero debo ser claro en decir que una juntucha de la vieja política no es el camino para solucionar el desastre que dejará el pedófilo, el MAS y sus cómplices en la “oposición”, escribió el excívico.

– Presidente del MAS sobre alianza de opositores: Hoy despiertan, pero su ciclo terminó

El presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Grover García, se refirió este miércoles a la alianza de los líderes opositores rumbo a las elecciones de 2025. Para el líder masista, son «políticos tradicionales» cuyo ciclo terminó. «Tuto Quiroga, Doria Medina, Manfred y otros hoy quieren retornar, para nosotros terminó su ciclo político de esos señores, por eso nosotros decimos que haya nuevos líderes, el pueblo lo dice, que haya renovación, que haya nuevos rostros», afirmó García, durante la celebración del Día de la Revolución Democrática y Cultural que conmemora su partido. En esta jornada, los expresidentes Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa, además de los líderes de oposición Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho oficializaron la conformación de un solo bloque opositor para las elecciones generales de 2025.

– ‘Evistas’ ratifican a Morales como candidato único para las elecciones, aun si fuera encarcelado

Al recordar loa 19 años de la Revolución Democrática y Cultural en Chimoré, Cochabamba, las organizaciones sociales “evistas” ratificaron a Evo Morales como el candidato único para las próximas elecciones presidenciales, aun si fuera encarcelado por el caso de trata de personas. En una resolución de 12 puntos, se denunció que el Gobierno de Luis Arce, “bajo el tutelaje de Estados Unidos” buscan eliminar al Movimiento Al Socialismo (MAS) y al exmandatario. “Declaramos que, aunque se pretenda detener, sin el debido proceso, a nuestro hermano Evo Morales Ayma seguirá siendo, desde la cárcel, nuestro único candidato para presidente en las elecciones 2025”, señala uno de los puntos aprobados. En otro de los puntos, se exigió al Gobierno esclarecer “la verdad histórica y material sobre el grave atentado de magnicidio” contra Morales.

– Arce: La derecha quiere aprovechar lo que han sido estos cuatro años de desgaste

El presidente Luis Arce participó este miércoles del acto de conmemoración del Día de la Revolución Democrática y Cultural del MAS, en cuyo discurso aseguró que «la derecha y la nueva derecha» buscarán aprovechar los cuatro años de «desgaste» de su Gobierno. «La derecha quiere aprovechar lo que han sido todos estos cuatro años de desgaste que han hecho ellos mismos junto con la nueva derecha, pero, hermanas y hermanos, no se dan cuenta que el pueblo está unido, que en fondo todos sabemos que el próximo año va a ser una pugna entre los que entregan nuestros recursos naturales y los que queremos soberanía», manifestó el mandatario en Plaza Murillo. Desde 2005, cada 18 de diciembre el MAS celebra lo que llaman del «día de la revolución democrática». Hoy, los arcistas celebraron en La Paz y los evistas, en el Chapare.

– El Gobierno pide a Evo presentarse a declarar en el caso trata y tráfico y descarta que haya persecución política

El ministro de Justicia, César Siles, aseguró este miércoles que el Gobierno no tiene ninguna intención de vulnerar el derecho al debido proceso en contra de Evo Morales y pide al expresidente a presentarse al llamado de la justicia para que declare por la presunta comisión del delito de trata y tráfico de personas. Descartó que haya persecución política y dijo que los delitos que se siguen son graves, por lo tanto, deben ser investigados. “Esperamos que lo pueda hacer y exhortamos a través de los medios de comunicación a que el señor Evo Morales se presente al llamado de la justicia, no estamos hablando de una persecución política o de un delito de carácter político, ni siquiera de un delito de corrupción, sino hablamos de un grave delito que afecta todos los días a nuestros niños, niñas y adolescentes”, señaló Siles.

– Cómputo nacional llega al 68,2% hasta el mediodía de este miércoles; Pando, Beni y Oruro esperan las últimas actas

El cómputo nacional de las elecciones judiciales parciales llega al 68,2% hasta el mediodía de este miércoles. Pando, Beni y Oruro esperan las últimas actas de votación. A la fecha, son tres los departamentos que concluyeron el procesamiento de datos: Tarija, Potosí y Chuquisaca. Mientras que Pando (98,99%), Beni (98,45%) y Oruro (98,37%) están próximos a cerrar el cómputo en sus regiones. Los Tribunales Electorales Departamentales de estas regiones esperan las actas de las zonas alejadas. En el eje central, el conteo avanza de manera lenta. Cochabamba registra 64,73%; Santa Cruz 58,73% y La Paz registra 49,3%. Los datos del cómputo de votos de los comicios judiciales se registran en la plataforma habilitada por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Chuquisaca es el tercer departamento en cerrar el cómputo.

– Vocales electorales descartan intervención policial y fiscal del centro de cómputo de Santa Cruz

Ante el movimiento inusual de policías y la Fiscalía en el centro de cómputo de Santa Cruz, los vocales electorales de ese departamento descartaron “alguna” situación anormal e indicaron que solo se coordinó el resguardo del recinto, debido a la afluencia de “masiva” de personas en el campo ferial. “Nos encontramos en una fecha donde el campus ferial cuenta con muchos visitantes con bastante afluencia de personas”, dijo Cristina Claros, presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. La vocal electoral reiteró que la coordinación policial se da en el marco del resguardo de las maletas y materiales electorales, debido a que como autoridades departamentales tienen la responsabilidad de llevar adelante una comunicación constante con el Ministerio Público y la Policía Boliviana.

– “Un mal año para el comercio exterior”: IBCE refleja “un bajón de casi 3.000 millones de dólares” al tercer trimestre de 2024

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) presentó un balance de gestión en el que señala que 2024 fue un mal año para el comercio exterior boliviano, y que una mejora para 2025 dependerá de un golpe de timón en las políticas públicas para equilibrar la economía del país. “El comercio exterior de Bolivia experimentó un bajón de casi 3.000 millones de dólares al tercer trimestre. Las exportaciones cayeron 1.643 millones de dólares mientras que las importaciones bajaron 1.337 millones, con lo cual, Bolivia va camino a registrar un segundo déficit comercial consecutivo en la gestión 2024”, indicó el gerente del IBCE, Gary Rodríguez. Rodríguez explicó que si el país quiere una Bolivia digna y soberana, la respuesta es producir más, exportar más y sustituir algunas importaciones.

– CAO asegura que pérdidas para el agro en 2024 «son las más altas de la última década»

Sin citar cifras, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) comunicó este miércoles que cierra 2024 con las pérdidas en el sector del agro «más altas de la última década». «Si el Gobierno hubiera apostado por el poder del campo, esta crisis se habría contenido», afirmó en conferencia de prensa el presidente de la institución, José Luis Farah, quien agregó que «las pérdidas en el sector agropecuario alcanzan niveles históricos y se consolidan como las más altas de la última década». La CAO observó la crisis actual, marcada por la escasez de diésel, el encarecimiento de insumos, los bloqueos de caminos y el aumento del contrabando, factores que «amenazan con paralizar al campo productivo y poner en riesgo la seguridad alimentaria del país». Farah lamentó que las políticas aplicadas por el Gobierno hayan sido las equivocadas.

