El país del año 2024, según The Economist

En la terna quedó un país sudamericano. El vencedor venció a un tirano y se encamina hacia algo mejor

País del año 2024 (Ryan Chapman/The Economist)

Fuente: infobae.com

Cada diciembre, The Economist elige al “país del año”. El ganador no es el lugar más rico, más feliz o más virtuoso, sino el que más ha mejorado en los últimos 12 meses. El debate entre nuestros corresponsales es vigoroso. Ganadores anteriores incluyen a Colombia (por poner fin a una guerra civil), Ucrania (por resistir una invasión no provocada) y Malawi (por democratizarse). En 2023 otorgamos el premio a Grecia por salir de una larga crisis financiera y por reelegir a un gobierno centrista sensato.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Nuestra lista de finalistas de este año tenía cinco nombres. Dos tomaron una posición en contra de un mal gobierno. En Polonia, la nueva administración de Donald Tusk, formada después de las elecciones parlamentarias de 2023, pasó el año tratando de corregir el daño causado por su predecesor. El partido Ley y Justicia, que había gobernado durante ocho años, erosionó las normas democráticas liberales al capturar el control de los tribunales, los medios de comunicación y los negocios, siguiendo el modelo de Viktor Orbán en Hungría. El Sr. Tusk ha comenzado el arduo camino de reparar las instituciones. También ha hecho de Polonia un pilar aún más fuerte de la seguridad europea, con su gran ejército y creciente gasto en defensa. Sin embargo, ha evitado algunas normas constitucionales, y las relaciones de Polonia con Alemania son malas.

A unos 10.000 kilómetros de distancia, los sudafricanos también exigieron algo mejor. En las elecciones de mayo, el Congreso Nacional Africano (ANC) perdió su mayoría parlamentaria por primera vez, habiendo gobernado desde el fin del apartheid en 1994. Los votantes estaban hartos del fracaso económico, agravado por los altos funcionarios del partido en el poder que desmantelaron y saquearon órganos del estado. El ANC debe ahora gobernar a través de una coalición, y sus líderes más razonables han optado por hacerlo con la Alianza Democrática, un partido liberal con un historial de buena gestión de ciudades y pueblos. La nueva coalición luchará por resolver problemas acuciantes como el desempleo y la delincuencia, pero ofrece una oportunidad de un mejor gobierno.

Un país puede ganar nuestro premio por una reforma económica. Las políticas de Argentina han sido durante mucho tiempo nefastas, con un gasto derrochador, alta inflación, múltiples tipos de cambio y default serial. En 2024, Javier Milei, su presidente “anarcocapitalista”, lanzó el experimento de libre mercado más radical del mundo, recortando el gasto público y desregulando. Esto dio sus frutos: la inflación y los costos de endeudamiento cayeron y la economía comenzó a crecer nuevamente en el tercer trimestre. Pero Argentina aún tiene una moneda sobrevalorada, y el apoyo público a la terapia de choque podría no durar.

Nuestro subcampeón es un participante de último momento: Siria. El derrocamiento de Bashar al-Assad el 8 de diciembre puso fin a medio siglo de dictadura dinástica depravada. En solo los últimos 13 años, la guerra civil y la violencia estatal han matado a quizás 600.000 personas. El régimen de Al-Assad utilizó armas químicas y torturas masivas contra opositores percibidos, y recurrió al narcotráfico a escala industrial para recaudar fondos. Su caída trajo alegría a los sirios y humillación a sus patrocinadores autocráticos: Rusia, que le prestó poder aéreo para lanzar bombas de barril, e Irán, que contaba a Siria (junto con Hamas y Hezbolá) como parte de su “eje de resistencia”.

El Sr. Al-Assad fue fácilmente el peor tirano depuesto en 2024. Pero la calidad de lo que lo reemplaza también importa. Hayat Tahrir al-Sham (HTS), el grupo rebelde más poderoso, que ahora controla Damasco y partes del resto de Siria, ha sido pragmático hasta ahora. Pero hasta 2016 estaba afiliado a al-Qaeda, y durante algunos años gobernó la provincia de Idlib de manera competente, pero represiva. Si el HTS gana demasiado poder, podría imponer una autocracia islamista. Si tiene muy poco, Siria podría desmoronarse.

Fuerza del delta

Nuestro ganador es Bangladesh, que también derrocó a un autócrata. En agosto, las protestas callejeras lideradas por estudiantes expulsaron a Sheikh Hasina, quien había gobernado el país de 175 millones durante 15 años. Hija de un héroe de la independencia, una vez presidió un rápido crecimiento económico. Pero se volvió represiva, manipulando elecciones, encarcelando oponentes y ordenando a las fuerzas de seguridad que dispararan a los manifestantes. Enormes sumas de dinero fueron robadas bajo su mandato.

Bangladesh tiene una historia de violencia vengativa cuando el poder cambia de manos. El principal partido de oposición, el BNP, es venal. El extremismo islámico es una amenaza. Sin embargo, la transición ha sido alentadora hasta ahora. Un gobierno tecnocrático temporal, liderado por Muhammad Yunus, ganador del premio Nobel de la paz, cuenta con el respaldo de estudiantes, el ejército, el mundo empresarial y la sociedad civil. Ha restaurado el orden y estabilizado la economía. En 2025 necesitará reparar las relaciones con India y decidir cuándo celebrar elecciones, asegurándose primero de que los tribunales sean neutrales y la oposición tenga tiempo para organizarse. Nada de esto será fácil. Pero por derrocar a un déspota y dar pasos hacia un gobierno más liberal, Bangladesh es nuestro país del año.

© 2024, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.