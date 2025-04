Migrantes, transgéneros, pobres, prisioneros en el último adiós al Papa

Un grupo de personas necesitadas estará en las escaleras de la Basílica el sábado 26 de abril, después del funeral, para dar al Papa el último adiós antes del entierro de su féretro. Cada persona tendrá una rosa blanca en su mano.

Por Salvatore Cernuzio – Ciudad del Vaticano

Fuente: Vatican News

Cada uno tendrá una rosa blanca en su mano. Serán unos cuarenta, todos ellos dispuestos en la mañana del sábado 26 de abril en las escaleras de Santa Maria Maggiore. Los pobres, los sin techo, los presos, los transgénero, los migrantes dirán “adiós”, pero sobre todo “gracias” a un Papa que para muchos de ellos fue como un “padre”.

Para ellos, los “últimos” de la sociedad, esta vez será un privilegio ser los últimos. Los últimos en despedir a Francisco antes del entierro del féretro que tendrá lugar entre la Capilla Paulina (Capilla de la Salus Populi Romani ) y la Capilla Sforza de la Basílica Liberiana, según deseo del Papa, después del funeral en la Plaza de San Pedro.

Con los niños alrededor

La noticia fue anunciada en un comunicado de la Santa Sede, que destaca que “los pobres tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios”, así como “en el corazón y en la enseñanza del Santo Padre, que eligió el nombre de Francisco para no olvidarlos nunca”. Pero quien proporciona los detalles a los medios vaticanos es “Don Ben”, monseñor Benoni Ambarus, secretario de la Comisión de la CEI para las Migraciones y delegado para el ámbito de la caridad, quien el 26 de diciembre estuvo al lado de Francisco en uno de los gestos más simbólicos del pontificado: la apertura de la Puerta Santa en la cárcel de Rebibbia.

Ambarus se conmueve al pensar en ese día, más aún en estos días en que todavía nos cuesta procesar la muerte del Papa Francisco. Su voz se quiebra durante la conversación telefónica, sobre todo al explicar las razones de este gesto: «Me parece una decisión conmovedora, porque el Santo Padre Francisco es acogido por la Madre que tanto amó (Salus Populi Romani, ed. ) y por sus amados hijos, que lo acompañarán en estos últimos pasos. Me parece algo verdaderamente hermoso…».

Valorar la presencia de los pobres

La idea nació tras un contacto entre el propio Ambarus y el maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, Monseñor Diego Ravelli, para «tratar de valorizar la presencia de los pobres en los funerales o de alguna manera». Luego, se eligió una representación de las diversas categorías de personas frágiles, pobres, incluyendo personas sin hogar, migrantes, presos o expresos, o familias pobres. Idealmente, es como si todos sus seres queridos lo acompañaran en sus últimos pasos.

En la escalinata de la Basílica Papal habrá por tanto unas 40 personas, se espera en estas horas la comunicación definitiva sobre el número y la lista de presos que recibirán autorización para participar. También estaba presente “una pequeña representación de transexuales que conozco, que seguimos, de una pequeña comunidad de monjas que convivimos con estos transexuales”, explica Don Ben. Tienen historias muy bonitas. Una en particular, cuando nos conocimos incluso antes de Navidad, acababa de firmar su primer contrato de trabajo con la ayuda de la Cáritas Diocesana de Roma. Estaba emocionadísima.

El vacío y la pérdida

Tantas “historias” de muchas personas que, entre otras cosas, han tenido la oportunidad de conocer a Francisco en estos años. Entre los presos se encuentran, por ejemplo, los de Rebibbia, pero también hay inmigrantes o personas sin hogar. «Seguramente casi todos han tenido la oportunidad de conocerlo al menos una vez», explica el obispo. Y, siempre con el recuerdo de Rebibbia, explica que queda toda la grandeza de aquella elección del Papa de hacer de una penitenciaría una “catedral” por un día. Al mismo tiempo, “un vacío” para quienes participaron.

Les queda, a ellos, a quienes viven esta realidad carcelaria, una gran sensación de orfandad , porque esto es lo que oigo, esto es lo que me escriben, esto es lo que me cuentan. Se sienten huérfanos de padre, por un lado; por otro, me escribieron el otro día: «Seguiremos aferrados a esa esperanza a la que él nos invitó a aferrarnos». Y esta esperanza es también que «la sociedad civil y todos nosotros no los olvidemos, como nos ha invitado a menudo el Papa Francisco a hacer».

Las aportaciones del Papa en los últimos años a los necesitados

Un Papa que apoyó a los presos de manera concreta a través de contribuciones financieras. El Santo Padre —enfatiza Ambarus— siempre ha invitado a todos a hacer algo, y él mismo lo ha hecho en persona. La mayor parte de su ayuda permanecerá en secreto, pero algunas cosas han sido comunicadas. Ciertamente, siempre ha contribuido en persona; como solía decir: la caridad pasa por la cartera, y él nunca ha retrocedido.

El prelado cita como ejemplo «uno de los primeros grandes gestos en tiempos de Covid» que fue la creación del Fondo Jesús Divino Obrero con un millón de euros a la Diócesis de Roma para ayudar a los desempleados, a los que trabajaban ilegalmente, a los precarios y a los que tenían dificultades para pagar facturas, comprar alimentos o atención médica. “El Papa también nos dio un millón para renovar la antigua casa del clero y transformarla en apartamentos para familias pobres”. Pero no sólo en Roma, todo el pontificado de Bergoglio «está plagado de aportaciones en todo el mundo», sin olvidar el «gran cambio de rumbo respecto a la administración de los bienes eclesiásticos en favor de los más necesitados».

Adiós, pero también gracias

Así que estas personas necesitadas no sólo van a saludar sino también a dar las gracias. “Lo recibirán con una rosa blanca, todos, y con el gesto de la rosa blanca es una forma de decirle bienvenido a casa, porque irá a la Casa del Padre, y es una rosa para decirle gracias por lo que has hecho por nosotros”, dice Don Ben, tomando aire entre las lágrimas. “Son los hijos quienes saludan al padre”.