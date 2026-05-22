Blooming no puede de local y pierde con Carabobo en el Tahuichi Aguilera

Futbolistas de Carabobo celebran uno de sus goles en el Tahuichi. Foto: Agencia Marka Registrada.

Blooming no pudo sumar su primera victoria en la Copa Sudamericana al caer este jueves por la noche con el venezolano Carabobo (0-2) en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, donde Erwin Sánchez debutó como DT.

El club cruceño afrontó este compromiso ya sin posibilidades de luchar por el pase a los Play-Offs, por lo que el objetivo era ganar su primer encuentro en este torneo y con ello llegar a los cuatro puntos en el Grupo H.

Sin embargo, no pudo conseguirlo y sigue de último con solo un punto, mientras que Carabobo escaló al segundo lugar con nueve unidades y aun tiene posibilidades de luchar por el primer puesto y clasificarse a los octavos de final.

El argentino River Plate se ubica en la cima (11) y el tercer puesto lo tiene el brasileño Bragantino (7). Solo falta una fecha más de la ronda de grupos y con ello Blooming cerrará su participación en la Sudamericana.

El encuentro en el Tahuichi tuvo la presencia de Sánchez en el banquillo celeste, quien tomó el mando del plantel tras la salida de Mauricio Soria.

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Carabobo fue el que dominó el cotejo y abrió el marcador a los nueve minutos tras un grueso error en defensa de Auli Oliveros que aprovechó bien Eric Ramírez para poner el 0-1 tras un buen pase desde la derecha.

A los 22’ Jeyson Chura tuvo la gran chace de empatar el compromiso tras un mal pase en defensa, pero definió apresuradamente y tapó el arquero Lucas Bruera.

En el segundo tiempo Bruera volvió a aparecer, esta vez para desviar con su pie derecho el remate cruzado de Miguel Villarroel (48’).

Hasta que a los 56’ llegó el segundo gol de la visita con Sebastián Mendoza y su remate de primera de derecha tras un pase raso desde la izquierda.

Con el pasar de los minutos Blooming se animó a atacar más y estuvo cerca del descuento con un potente cabezazo de Bayron Garcés, pero Bruera lo despejó con una gran volada (79’).

En los minutos finales dos travesaños evitaron los goles del local. Primero fue al remate de César Menacho (93’) y luego al disparo de Villarroel (94’).