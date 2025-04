Que se vaya el MAS, reformas constitucionales y que los corruptos vayan a la cárcel, los primeros puntos de Rodrigo Paz

El senador y precandidato asegura que Bolivia necesita una señal clara de renovación política y plantea una agenda de transformación profunda desde el primer día de gobierno.

Santa Cruz.- El senador y precandidato presidencial Rodrigo Paz Pereira afirmó que su proyecto político tiene tres prioridades claras de cara a las elecciones generales: la salida del Movimiento al Socialismo (MAS) del poder, una reforma constitucional profunda, y la lucha frontal contra la corrupción.

“Primero se va el MAS, luego metemos la reforma constitucional y después varios corruptos se van a la cárcel”, sentenció durante una entrevista en La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Paz sostiene que la ciudadanía ya no busca nombres, sino señales de transformación real. “El 80% de quienes votarán por la oposición quieren renovación y cambio. Lo que pasó en Venezuela es un buen ejemplo: inhabilitaron a María Corina Machado, y ganó Edmundo González, un hombre que no era parte del proyecto original. Eso demuestra que lo importante es el proyecto, no el candidato”, afirmó.

Rodrigo Paz reafirmó su propuesta de transferir Bs 70 mil millones a las regiones desde el primer día de gobierno, una medida que considera vital para romper con el “Estado tranca” y devolver el poder a los territorios. Con esos recursos, proyecta la creación de un millón de empleos en el corto y mediano plazo.

Como parte de su hoja de ruta, Paz propone abrir la Constitución para eliminar la reelección presidencial. “Rodrigo no se reelige, cumple cinco años y se va a su casa”, dijo con firmeza, diferenciándose de la clase política tradicional.

El precandidato fue enfático en señalar que su gobierno será implacable con la corrupción. “No quería decirlo así, pero varios se van a ir a la cárcel. Chao corrupción”, expresó. Anunció que se auditarán todas las empresas estatales y que solo se mantendrán aquellas que demuestren ser verdaderamente rentables y sostenibles sin subsidios del Estado.

En un tema sensible, Paz se refirió al Trópico de Cochabamba y su dominio por sectores ligados a Evo Morales. “Eso no es Bolivia. Es de Evo, de Andrónico. Es una milicia. Ahí hay un Estado Mayor del pueblo, hay un comandante y hay armas”, denunció. Calificó al Chapare como un territorio fuera del control del Estado boliviano, y se comprometió a recuperar la soberanía nacional sobre esa región.

Ante la consulta sobre su candidatura, Paz confirmó que ya fue formalizada ir con el Partido Demócrata Cristiano (PDC). “Eso ya está sellado, sacramentado”, aseguró, ratificando su compromiso de liderar una propuesta distinta que ponga fin a 20 años de concentración de poder y prácticas autoritarias.

Con un discurso enfocado en romper el centralismo y restaurar la institucionalidad, Rodrigo Paz busca convertirse en la cara de la renovación política en Bolivia.