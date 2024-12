El presidente de Diputados afirma que se debe cambiar a los autoprorrogados solo con elecciones

Omar Yujra afirma que existe toda la predisposición para convocar a un nuevo proceso a la brevedad posible, pero no da una fecha exacta.

eju.tv / Red América TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, salió al frente para responder a políticos, juristas y analistas quienes afirman que se debe sustituir a los actuales magistrados autoprorrogados por aquellos suplentes que lograron la mayor cantidad de votos en las pasadas elecciones judiciales; al respecto, Omar Yujra recordó que la Constitución Política del Estado (CPE) sostiene que los siete tribunos solamente pueden ser relevados de sus cargos después de que sus sustitutos sean elegidos mediante el voto popular.

Sin embargo, no se refirió a que la CPE no contempla la figura de votación parcial, que fue definida por los magistrados Yvan Espada y Gonzalo Hurtado, de la Sala Cuarta Especial del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y por la cual no se pudo elegir a cinco nuevas autoridades titulares de ese cuerpo judicial en Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, además de los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de los dos primeros departamentos mencionados.

“En el proceso de las judiciales, hemos coadyuvado y apoyado desde un principio, pese a las vicisitudes que hubo de por medio, se aprobó una ley en el marco de la CPE, recordemos qué dice la CPE y esto es algo que se discutió mucho en la Cámara de Diputados en cuanto a los proyectos de Ley 073 y 075, que decían que los suplentes o quienes estaban por debajo jerárquicamente, asuman ese rol; pero, nosotros habíamos señalado que constitucionalmente el único camino para cambiar los magistrados son las elecciones judiciales”, recordó.

Añadió que esa es la única figura que señala la CPE para el cambio de las altas autoridades judiciales, por ello, la pasada jornada se posesionó a los 19 magistrados que fueron electos mediante el voto popular y que están protegidos por la Carta Magna; es así que el resto tiene que cumplir el mismo camino para que su mandato sea legal y legítimo; para el efecto, se debe generar un proyecto de Ley de convocatoria para elegir al resto de los miembros del poder judicial en un proceso electoral complementario.

El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, responde a los periodistas. Foto: captura pantalla

“A raíz de esa sentencia constitucional (0770/2024-S4) la tarea ahora corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), empezar esa parte que falta desde prácticamente cero, esa es una tarea que debemos encarar no solamente desde el Movimiento al Socialismo (MAS), sino de todas las bancadas que conforman la Cámara de Diputados, seguramente tendrá su correspondiente análisis y debate, pero no con otros elementos que perjudiquen el desenvolvimiento de aquello”, afirmó.

En consecuencia, dijo que existe la plena predisposición de su presidencia para que se pueda llevar adelante el proceso de selección de candidatos al Órgano Judicial como manda la Constitución, pero tiene que ser un trabajo en conjunto de todas las fuerzas con representación parlamentaria, para que a la brevedad se pueda remitir las listas de los candidatos al TCP en cinco departamentos y al TSJ en dos y así completar las salas plenas de esos dos altos tribunales de justicia del país.

En la entrega de credenciales a las nuevas altas autoridades del sistema judicial, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, criticó ácidamente a la ALP por no haberse pronunciado en su debido momento ante el que consideró un atropello del TCP de frenar las elecciones en cinco departamentos; pero, además, por no haber procedido a la aprobación de una Ley para completar los comicios judiciales y proceder a un nuevo proceso de preselección.

“Pasan casi dos meses de la sentencia constitucional referida y no avanzamos ni un milímetro. Lo único que hemos escuchado todo este tiempo han sido los cuestionamientos al TSE por no haber desconocido o rechazado la Sentencia Constitucional 0770/2024. Nadie en el país escuchó un pronunciamiento final de la Asamblea, un pronunciamiento firme respecto esa sentencia. Ni siquiera se dio curso a un proyecto de ley corta propuesta por TSE”, espetó Hassenteufel.