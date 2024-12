El sector gremial pide al gobierno que importe los productos si quiere vender a precio justo y no ataque los ingenios privados

El dirigente Toño Siñani asegura que la intervención gubernamental de ingenios privados es una amenaza a la propiedad privada, tal cual sucede en países como Cuba y Venezuela

Boris Bueno Camacho / La Paz

El máximo dirigente de los trabajadores gremiales de El Alto, Toño Siñani, emplazó este viernes al Gobierno a adquirir por su cuenta los productos de la canasta familiar si busca vender a un precio justo y no acudir a los ataques a los ingenios arroceros y oleaginosos , para presionarlos a comercializar de acuerdo con sus propias condiciones sin respetar el derecho a la propiedad privada, como sucedió hace unos días, lo que provocó el rechazo de los agredidos.

Asimismo, el dirigente remarcó que son cuatro los productos que escasean en los centros de abasto de todo el país, de acuerdo con la información proporcionada por los gremiales de los nueve departamentos y estos son el aceite, la harina, azúcar y arroz; alimentos esenciales de la canasta familiar que actualmente no se encuentra y si se consigue estos tienen un costo elevado que, en algunos casos, impide a los sectores empobrecidos poder adquirirlos.

“Hemos recibido quejas de distintas organizaciones a nivel nacional sobre la escasez de lo que es aceite, arroz, azúcar y harina, que ya no se encuentra en los mercados o está a un precio elevado; el gobierno como tanto habla de que el dólar está a Bs 6,96 para traer de Argentina y otros países el tema de alimentos, entonces, que traiga para que no haya especulación, con su plata que vaya a comprar y que venda a precio justo”, afirmó.

El dirigente de los cuentapropistas responsabilizó al gobierno por la crisis económica, porque no da ningún tipo de solución y expresó también su preocupación sobre la intención del gobierno de vulnerar el derecho a la propiedad privada al intervenir los ingenios de arroz y aceite, al estilo de países como Cuba y Venezuela, en lugar de garantizar la provisión de los insumos necesarios como el diésel para normalizar la producción nacional.

“Desde enero va a faltar todo, porque el gobierno no ha dado lo suficiente en el tema de diésel, no han trabajado las máquinas, de esa manera estamos muy preocupados los gremiales, y no solo nosotros, los jubilados, panificadores, todos están tristes porque los transportistas ya nos están diciendo que van a incrementar el pasaje, le decimos al gobierno que no se equivoque y que no juegue con el hambre del pueblo”, advirtió.

En cuanto a las prácticas de agio y especulación que el gobierno sostiene que existe en el comercio, aseguró que el incremento de los precios es porque los comerciantes deben adquirir los diferentes productos con la cotización del dólar paralelo; además, que otro de los aspectos es el contrabando de la producción nacional a los países vecinos, cuyo control es tuición del Estado a través de las entidades encargadas de impedir ese delito como la Policía y las Fuerzas Armadas.

“Hemos dado un cuarto intermedio hasta enero, los gremiales y distintas organizaciones para ver que el gobierno cumpla con los comprometido, ya ha fenecido su plazo de diez días que, hasta el día de hoy, no ha solucionado el problema de la escasez del dólar, el tema de los combustibles y el tema de lo que es la canasta familiar, elementos que afectan y preocupan a toda la población nacional”, señaló.