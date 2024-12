El TSE está a 6 puntos de llegar al cien por ciento del escrutinio de las elecciones judiciales

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El recuento de votos demoró más de lo calculado por el TSE. Foto: TED Cochabamba

Boris Bueno Camacho / La Paz

Elecciones judiciales: Cochabamba cerró el cómputo, a nivel nacional ya se superó el 94% del escrutinio; Presidente Arce: «¿Dónde están los dólares? Ahí pues, pagando la deuda externa»; y, Evo está protegido con ‘seguridad de élite’ en el trópico y hablan de ‘correr sangre’ si lo aprehenden. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Elecciones judiciales: Cochabamba cerró el cómputo, a nivel nacional ya se superó el 94% del escrutinio

El departamento de Cochabamba ya cerró el cómputo oficial de las elecciones para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, por lo que ya son siete de nueve departamentos que concluyeron el trabajo. Germán Saúl Pardo Uribe, que logró el 74,16% de los votos, ganó la lista de varones y al superar a la primera de la lista de mujeres, que fue Delina Irma Zurita que logró el 49,31%, será el magistrado titular del TSJ en representación de Cochabamba y Zurita su suplente. En el caso del Tribunal de Justicia, los votos válidos fueron del 47,26%, con 22,25% de votos blancos y 30,49% de votos nulos para la lista de varones, mientras que, en la lista de mujeres, los votos válidos fueron del 49,97%, por encima de los blancos que fueron el 17,59% y los nulos el 32,44%.

– Carlos Mesa busca sigla para participar en elecciones 2025, anticipa el diputado Urquidi

El jefe de Bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, afirmó este jueves que más allá del acuerdo firmado con un grupo de líderes políticos, Carlos Mesa y sus militantes están en la búsqueda de una sigla con el objetivo de participar en las elecciones del 2025. Anticipó que será una opción “B”, en el caso de que no se logre concretar un bloque único de oposición. “Estamos buscando otras alternativas que nos permitan entrar como, de hecho ayer se hizo el anuncio, en la lógica de las precandidaturas y eso lo daremos a conocer en el transcurso de las siguientes semanas”, afirmó el legislador. Dijo que es un tema que se debate dentro de Comunidad Ciudadana, para el cual están viendo varias posibilidades en lo que concierne a la personería jurídica que les pueda servir para la eventual candidatura.

– Evo está protegido con ‘seguridad de élite’ en el trópico y hablan de ‘correr sangre’ si lo aprehenden

Evo Morales se encuentra resguardado con una “seguridad de élite” y vigilias, sin embargo, de concretarse su posible aprehensión, el secretario político de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Vicente Choque, advirtió que “correrá sangre”. “Para la aprehensión de nuestro hermano Evo, seguramente va a correr sangre, y eso queremos afirmarlo nosotros, no va a ser sencillo. Si el Gobierno quiere apresarlo, tenemos seguridad de élite, por supuesto, vigilias; así que, si se atreven a aprehenderlo, les va a costar mucho”, dijo. Desde hace ya varias semanas, Morales no sale del trópico y más aún ante la imputación por el delito de trata de personas que pesa en su contra. Al hablar de que “correrá sangre”, Choque aclaró que es la Policía la que probablemente ingrese haciendo uso de sus armas de fuego contra los cocaleros.

– Cox a Del Castillo: En 2021 usted instruyó no ejecutar mandamiento contra Manfred

El abogado Nelson Cox respondió este jueves al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien informó que se activó la alerta migratoria contra el expresidente Evo Morales. El jurista sostuvo que la autoridad hace cumplir las disposiciones de la justicia según su conveniencia, ya que nunca dio curso al mandamiento de cárcel contra el alcalde de Cochabamba. «Cuando quiere no cumple mandamientos de condena a la cárcel pública, le recuerdo el 20 de septiembre de 2021, cuando salió mandamiento de condena a la cárcel exigiendo sentencia condenatoria ejecutoriada contra Manfred Reyes Villa usted ha instruido a la Policía que no ejecute el mandamiento», declaró Cox. El ministro informó este jueves que el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal a Migración para activar la alerta migratoria contra Morales.

– Quintana y dirigente Ponciano abandonaron sus actividades regulares y búsqueda se hace en La Paz y Santa Cruz, según el viceministro Aguilera

El exministro Juan Ramón Quintana y el dirigente campesino Ponciano Santos abandonaron sus actividades regulares y actualmente se desconoce el paradero de ambos, quienes son investigados por el caso bloqueo evista que duró 24 días y que dejó millonarias pérdidas para la economía del país. El viceministro de Régimen Interior y de la Policía, Jhonny Aguilera, afirmó este jueves que la búsqueda se hace tanto en el departamento de La Paz como en Santa Cruz, para ejecutar la orden de aprehensión. “Hemos hecho una diversidad de acciones que se realizaron en La Paz y en Santa Cruz, donde la Policía Boliviana ha realizado allanamientos de búsqueda de estas dos personas, quienes han abandonado sus actividades de carácter normal”, señaló.

– Presidente Arce: «¿Dónde están los dólares? Ahí pues, pagando la deuda externa»

El presidente Luis Arce participó la mañana de este jueves del acto de celebración del 88 aniversario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde indicó que con los dólares que faltan en el sistema financiero local su Gobierno paga el capital e intereses de la deuda externa, debido a la «asfixia» que dice sufrir en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). «Cuando alguien se pregunta ‘¿dónde están los dólares?’, ahí están pues los dólares, estamos pagando más afuera de lo que recibimos, por la asfixia y el bloqueo de la Asamblea Legislativa», manifestó el mandatario, en su discurso en el acto en la petrolera estatal, en La Paz. Arce señaló que 2023 «fue un año nefasto» para Bolivia en lo que respecta al pago de las obligaciones externas, y que «este año es peor», por la salida de divisas extranjeras para el cumplimiento de la deuda.

– En medio de la crisis, Arce admite que cometieron «errores» y no dieron importancia a la exploración hidrocarburífera

El presidente del Estado, Luis Arce, admitió que en los anteriores gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) cometieron “errores” porque no le dieron importancia a la exploración hidrocarburífera; sin embargo, resaltó que él, como ministro de Economía, advirtió la disminución de recursos. “Cometimos errores en el pasado, sin duda. No le dimos importancia a la exploración en nuestro primer gobierno. Ahí, nuestro Ministerio de Hidrocarburos no orientó en lo que se refería a lo que deberíamos hacer. Y nosotros, desde el Ministerio de Economía de esas veces, lo advertíamos cuando gradualmente veíamos la disminución del IDH, de las regalías para los departamentos, para los municipios y para el propio Tesoro General”, aseguró. El país atraviesa por una crisis económica a causa de la poca producción y exportación del gas.

– El precio del kilo de pollo subió hasta Bs 22 en los mercados de Santa Cruz y La Paz a pocos días de la Navidad

El precio del kilo de pollo ha experimentado una subida en los últimos días llegando a comercializarse hasta en Bs 22 en mercados de La Paz y Santa Cruz, como es el caso del mercado Yungas en la sede de Gobierno y el Abasto en la capital cruceña. Con estos números se infiere que una unidad de poco más de dos kilos puede llegar a costar casi Bs 50, algo que las comercializadoras temen haga bajar las ventas a días de Navidad. “No está llegando el pollo, está reducido, los proveedores nos dicen que no hay pollos y esa es la justificación que nos dan” dijo una de las comerciantes. Mientras que en el mercado antiguo Abasto de Santa Cruz de la Sierra el kilo de este producto llega a costar hasta Bs 22 cuando hace algunas semanas llegaba a ofrecerse hasta en Bs 13, indicó la vendedora Zulema Dávila, que expuso que ha disminuido la venta.

– ‘Turismo en terapia intensiva’: el sector no logra recuperar sus cifras desde 2019

El turismo en Bolivia enfrenta su momento más crítico desde 2019. Según María Lourdes Benavides, presidenta de la Cámara Nacional de Operadores de Turismo, la actividad turística está en “terapia intensiva” debido a la falta de políticas efectivas, problemas de conectividad aérea, restricciones con divisas y una promoción internacional deficiente. En comparación con el 2019, considerado un año excepcional para el sector, las cifras actuales reflejan un descenso alarmante: Visitantes extranjeros: De 1.5 millones en 2019, se ha reducido a menos de 750 mil en 2024.Empleos directos e indirectos: De 350.000 a menos de 300.000. Aporte al Producto Interno Bruto (PIB): Cayó del 4.6% al 2%. Ingresos en divisas: De $us 828 millones, a menos de $us 700 millones. Benavides señaló que los problemas se agravan con la falta de dólares.

– Unos 10 mil estudiantes de todo el país no cobraron el bono Juancito Pinto

El Bono Juancito Pinto alcanzó una cobertura del 99.55% en las unidades educativas públicas, de convenio y de educación especial en todo el país, lo que significa que aproximadamente 10 mil estudiantes no cobraron este incentivo que se entrega todos los años para evitar la deserción escolar, informó este jueves, el ministro de Educación, Omar Veliz; lamentó además que el descuido de algunos padres de familia haya impedido a esa población escolar tener el beneficio. “Hemos sido muy tolerantes, hemos sido muy amplios para poder llegar a la cobertura total de cada uno de ellos; pero, sin embargo, hemos tenido una cobertura de alcance del 99,55 por ciento, eso implica que los saldos que han quedado en función a este presupuesto han sido revertidos al Tesoro General de la Nación (TGN)”, afirmó.

