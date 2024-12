EL TSE remite un proyecto de Ley al TCP para la elección de siete magistrados en cinco departamentos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Elección complementaria depende del TCP, tras envío de un proyecto de ley para su revisión; presidente del TCP autoprorrogado pide respetar la “independencia” de poderes; y, Justicia dicta la primera sentencia por el delito de terrorismo en el bloqueo en Parotani. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Elección complementaria depende del TCP, tras envío de un proyecto de ley para su revisión

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, señaló el viernes que las elecciones judiciales complementarias para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos restantes dependen de un proyecto de ley que la Asamblea Legislativa elaboró y envío al Constitucional para su revisión. “Lo que sabemos en este momento es que en la Asamblea Legislativa ha elaborado un proyecto de ley, cuyo borrador se ha hecho conocer al Tribunal Constitucional Plurinacional”, informó Hassenteufel. Añadió que en ese proyecto de ley se está considerando el tema de la elección complementaria y también se está mencionando “alguna solución”. “Hay ver si esa ley va a tener viabilidad en la Asamblea o cuáles pueden ser los escenarios hacia adelante”.

– Presidente del TCP autoprorrogado pide respetar la “independencia” de poderes

Gonzalo Hurtado, presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional autoprorrogado, demandó este viernes que se respete la “independencia de poderes”, para una convivencia democrática. “El respeto a esa independencia es fundamental para la convivencia democrática, exhortamos a todas las autoridades y actores políticos respeten el principio de independencia de poderes sin transgredir su competencia e intentar direccionar otros poderes del Estado”, afirmó Hurtado. El vocal del Tribunal Supremo Electoral Tahuichi Tahuichi planteó el fin de semana que los suplentes electos en las elecciones judiciales podrían ingresar en reemplazo de los “magistrados” autoprorrogados. Otros actores del Legislativo también han pedido que mediante una ley sean los suplentes que asuman la titularidad en los cargos de los autoprorrogados.

– Ministra Prada: “Las elecciones judiciales no resuelven el problema estructural de la justicia”

“Ir a votar en unas elecciones no ha resuelto el problema estructural que tenemos de la justicia”, sostuvo la noche de este viernes la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien hizo un análisis horas después de conocerse los resultados de las elecciones judiciales, proceso que se llevó delante de manera parcial en diferentes regiones del país. Para la ministra, la votación no ha resuelto este problema estructural antes y puso en duda que lo resuelva ahora con los nuevos magistrados del Órgano Judicial, quienes recibirán sus credenciales a finales del presente mes de diciembre. “Además habrá que analizar realmente de manera muy profunda lo que sucede con las elecciones judiciales desde el momento incluso de la preselección y la selección en la Asamblea Legislativa”, agregó la autoridad.

– TSE inicia en enero trabajo para las elecciones generales de agosto 2025

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se prepara para dedicarse desde enero a organizar las elecciones generales de agosto de 2025, por lo que urgió a la Asamblea Legislativa aprobar la ley de redistribución de escaños legislativos. “A partir de enero ya el Tribunal Supremo Electoral debe dedicar todo su esfuerzo a la elección general programada, en principio, para el 10 de agosto del año 2025. Eso será ratificado al momento de lanzarse la convocatoria que está programada para los primeros 10 días de abril”, explicó el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel. En esos comicios, se elegirá al presidente, vicepresidente, 130 diputados, 36 senadores y 9 representantes ante organismos parlamentarios supranacionales. Hassenteufel solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobar la ley de redistribución de escaños.

– Arce anticipa que las elecciones en 2025 serán una contienda entre la izquierda y la derecha

“Va a ser una contienda electoral entre la derecha y la izquierda”, dijo la noche de este viernes el presidente Luis Arce, en referencia a los comicios generales de 2025. “Entre la venta de nuestros recursos naturales a precio de gallina muerta y la soberanía”, expresó. A ocho meses de las elecciones, el país ya vive una etapa preelectoral con la proclamación y presentación de los posibles candidatos a ocupar la silla presidencial. El mandatario, quien participó en la presentación del libro del exembajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, Radiografía de una canallada, sobre la crisis política de 2019, manifestó que existen intereses externos de la derecha internacional contra los gobiernos progresistas. “Debemos comprender este elemento para enfrentar lo que se avecina en las elecciones de 2025”, dijo el jefe de Estado.

– “Sí estamos armados, pero de valor ideológico”; dirigente evista niega que grupo de élite del Chapare tenga armas

Después de ser blanco de una serie de críticas, el dirigente cocalero evista Vicente Choque aclaró este viernes que el grupo de élite que da seguridad al expresidente Evo Morales, al que se refirió ayer, no está en poder de armamento. “Sí estamos armados, pero de valor ideológico”, precisó. “Estos hermanos han dado su compromiso y han sido posesionados como seguridad del congreso que en este momento están cuidando, de manera simbólica. Aquí no está armado nadie. Sí estamos armados, pero de valor ideológico que la región del trópico de Cochabamba tiene”, afirmó Choque. El dirigente explicó que, en años pasados, los congresos de federaciones y centrales cocaleras designaban a personas para dar seguridad y vigilar. Dijo que antes los llamaban “policía sindical”, pero que ahora se los llama seguridad sindical.

– Gustavo Pedraza afirma que la oposición hizo un mal trabajo, no cerró ciclos

El analista político Gustavo Pedraza afirmó que Bolivia lleva más de un año en un periodo de transición política que no logró cerrarse debido a la mala gestión de la oposición, lo que ha contribuido a la actual crisis económica y social que enfrenta el país. Según Pedraza, este proceso de transición, marcado por la inestabilidad, la violencia y la falta de un cierre adecuado de ciclo, sigue generando incertidumbre. En entrevista en el programa radial, Pedraza destacó que, al igual que en la medicina, si no se realiza un diagnóstico adecuado de la situación política, será imposible desarrollar una estrategia efectiva. «Siempre observé que no se le da un buen análisis a la política. Es como en medicina: si no se da un buen diagnóstico, no se podrá crear una buena estrategia», señaló el analista.

– Justicia dicta la primera sentencia por el delito de terrorismo en el bloqueo en Parotani

El caso del bloqueo en el municipio de Parotani, el cual estuvo impulsado por sectores afines al evismo, ya tiene su primer sentenciado. Se trata de Rodrigo Cuellar Chamo, quien fue condenado a tres años de prisión, según el documento firmado por la jueza de instrucción Penal, anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres, Regina Santa Cruz. De acuerdo con el documento, Cuellar fue sentenciado por los delitos de terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte y atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado. La determinación judicial determina la reclusión de este sujeto en la cárcel del municipio paceño de Patacamaya, documento que tiene la fecha del 19 de diciembre. Parotani fue uno de los puntos de mayor conflicto durante el bloqueo evista que se desarrolló entre octubre y noviembre.

– De 6 millones en transacciones en QR en 2021, la cifra escaló a 290 millones a octubre de esta gestión

El Banco Central de Bolivia (BCB) destacó el viernes que el uso del QR se convirtió en “la punta de lanza” en el “camino de ida sin vuelta hacia la disminución del empleo de dinero en efectivo”. Señaló que, en 2021, los usuarios del sistema financiero realizaron seis millones de transacciones a través de este código, sin embargo, indicó que, a octubre de 2024, la cifra escaló a 290 millones con un crecimiento histórico del 4.733%. Resaltó que el masivo uso de estos avances tecnológicos en el sistema financiero nacional representa una mejora cualitativa en la interoperabilidad, “muchos años antes de que este mecanismo se aplique en la región”. El ente emisor indicó además que las cifras muestran que de las 290 millones de transacciones registradas por QR a octubre de este año, casi la mitad (49%) se realizaron por montos de hasta Bs 50.

– Reprograman sin fecha la inauguración del Complejo Siderúrgico del Mutún

Nuevamente, el Gobierno suspendió la inauguración del Complejo Siderúrgico del Mutún, en Santa Cruz, que debía ponerse en marcha este viernes, según informó el viceministro de Política Minera, Marcelo Ballesteros. “Los motivos por los que no se ha podido realizar esta semana (la inauguración) es justamente la coyuntura de los precios de los alimentos, los problemas que estamos enfrentando con el contrabando”, afirmó en conferencia de prensa. De todas formas, la autoridad destacó que el proyecto ya tiene un avance superior al 95% y está listo para ser entregado, pero el Gobierno priorizó atender la demanda de la población en el tema alimentario. Explicó que de las cinco plantas operativas que componen al complejo, cuatro ya están finalizadas y listas para entrar en funcionamiento.