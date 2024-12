El viceministro Torrico cuestiona agradecimiento de Morales a sus bases para eludir la ley

Afirma que el expresidente está en una detención preventiva de facto al no poder salir de su territorio

Boris Bueno Camacho / La Paz

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, cuestionó este miércoles el agradecimiento que hizo el expresidente Evo Morales Ayma, la pasada noche del 24 de diciembre, a las bases cocaleras por haberlo ‘protegido’ durante estas semanas ante la orden de aprehensión emitida en su contra por el Ministerio Público de Tarija debido a que no se presentó para prestar una declaración informativa por el presunto caso de trata de personas con agravante en el que habría incurrido.

El exmandatario está atrincherado en su bastión del trópico de Cochabamba, Lauca Ñ, donde sus seguidores lo resguardan de forma permanente ante la posibilidad de que las fuerzas policiales lo aprehendan, para que comparezca ante un juez cautelar por el proceso judicial abierto contra él por trata de personas y estupro agravado, que se investiga en la capital chapaca.

Pese a ello, el exmandatario no pierde la oportunidad para criticar y atacar a la gestión del presidente Luis Arce, tal cual hizo en una reunión que mantuvo con sus seguidores a propósito de la fiesta de Navidad. “Muchas gracias por cuidarme, muchas gracias por protegerme, muchas gracias por darme seguridad. Nunca voy a olvidar lo que estamos viviendo, eso no va a ser en vano”, refirió Morales durante una cena celebrada en el coliseo de los cocaleros el pasado 24 de diciembre.

“A mí me parece una falta de respeto con la ciudadanía y con el imperio de la Ley cuando te reúnes en coliseo y agradeces la protección que te dan en contra de la Ley, se agradece al presidente porque si no fuera por él no se hubiese podido juntar con sus compañeros; pero lo que estás diciendo es que si no estás jo… no los necesitas, eso les dijo en resumidas cuentas, pero también se confirma que también se siente culpable y que no va a asistir, que va a irrespetar la Ley nuevamente, y así y todo quiere seguir siendo candidato”, subrayó.

Para el funcionario gubernamental, el exmandatario cumple la detención preventiva de facto en su propio territorio, pero, pone en juego incluso la vida de sus propios adeptos, porque en algún momento se puede desplegar ‘tropas de élite’ como pide la oposición para llevarlo ante las autoridades judiciales con la finalidad de que responda sobre las graves acusaciones que pesan en su contra por la supuesta comisión de un delito cometido contra una menor de edad cuando fungía como presidente del Estado.

“Hay gente armada, puede haber muertos, gente inocente. ¿Quién quisiera que su hijo conscripto, su esposo, o su hijo policía esté en esa situación cuando esté bajo fuego? Y todo por la irresponsabilidad de alguien; pero también deben reflexionar los parlamentarios y no hablar de memoria; pide garantías, qué garantías se le debe dar si debe responder a la justicia y él (Morales) debería presentarse”, confirmó el viceministro.

Cuestionado sobre la imposibilidad de las fuerzas policiales de ingresar al trópico de Cochabamba, Torrico afirmó que las autoridades competentes esperan el momento adecuado, tal cual fue la afirmación del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien afirmó que se ejecutará la orden de aprehensión en cuanto la Policía Boliviana reciba el requerimiento del Ministerio Público, además, de precautelar la vida de personas inocentes y no como buscan políticos de la oposición.

“Si el señor Beto Astorga está de acuerdo en que vayamos lo desafío, agarremos un fusil y vamos los dos, se va a hacer una operación donde no se ponga en riesgo a civiles”, expresó el funcionario, quien con evidente molestia pidió a los periodistas no ingresar en el terreno de las especulaciones, porque se deben esperar las condiciones necesarias para efectuar las acciones que manda el Órgano Judicial.