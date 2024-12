Elecciones judiciales: ciudadanos irán a votar, pero la mayoría no sabe para qué

Fuente: lostiempos.com

La mayoría de la media centena de personas consultadas no sabe qué cargos se elegirán en las elecciones judiciales, en qué casillas marcarán y tampoco las atribuciones de los candidatos; lo que les queda claro es que ese día no hay ninguna actividad y existen sanciones si no acuden a votar.

El 15 de diciembre se llevará adelante las justas judiciales para elegir parcialmente a las altas autoridades para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En todos los departamentos del país están habilitadas las papeletas electorales con los candidatos al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental; sin embargo, sólo en cuatro se elegirán a magistrados para el TCP, y en siete, a los jueces del TSJ.

En Cochabamba, por ejemplo, no hay candidatos habilitados para el TCP.

Sondeo

En la UMSS, los estudiantes reclamaron mayor información a través de redes sociales que usan más, como TikTok. Estafanía Rojas, estudiante de Lingüística, contó que es la primera vez que participará de un proceso electoral y no sabe a quiénes se eligen. No le viene a la memoria ningún nombre de los candidatos ni los cargos que ocuparán.

Lourdes Claros, otra estudiante de Lingüística, aseguró que participará de las elecciones porque le queda claro que si no lo hace habrá sanciones, pero no sabe a quiénes tiene que elegirse ni el trabajo que realizarán.

Uno de los entrevistados señaló que conoce muy bien el procedimiento del día de las elecciones porque su madre resultó jurado; sin embargo, desconoce el propósito de los comicios judiciales.

Sonia Bustos, estudiante de Psicología, habló de la necesidad de acceder a información clara y didáctica porque, a pesar de acceder a la propaganda, no entendió cómo se conforman los tribunales ni qué funciones realiza.

Enfatizó que el tema de la Justicia es importante, pero la información es “abstracta”.

En el mercado 25 de Mayo, la única comerciante que dijo saber los cargos a elegirse, sostuvo que los jueces agroambientales serían los que atienden casos de la basura en las calles.

Otro de los entrevistados admitió que no entiende en qué consisten las elecciones judiciales, pero piensa que es un tema político porque se enteró de encuentros nacionales.

La Paz

En la cuidad de La Paz, al menos ocho de 10 ciudadanos dijeron que desconocen para qué se realizará el proceso electoral, quiénes son los candidatos y qué cargos ocuparán, y sólo dos conocían del proceso, según un reporte de Urgente.bo.

“No estoy enterada de cuándo se realizará, no estoy al pendiente de eso. He escuchado que iban a votar mediante las Fuerzas Armadas porque al parecer el Gobierno quiere escoger a uno de ellos, pero no sé”, dijo una de las entrevistadas por ese medio.

Otro ciudadano señaló desconocer sobre las judiciales, pero enfatizó que es labor del TSE hallar los mecanismos para que la población se informe al respecto.