En Santa Cruz, atracan y balean a un hombre en la zona del estadio

A mediodía de este martes, dos personas fueron víctimas de un atraco en la zona del estadio Ramón Aguilera, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Como resultado del ataque, un hombre fue herido de bala.

«Me encontraba en una oficina, escuché un ruido como de un cohete, al salir de la oficina me topé a dos metros con el asaltante, estaba con su revólver y un celular en la mano, me apuntó en la cabeza, me pidió el celular; le dije ‘Tiene GPS, te van a rastrear’, apareció un auto, el tipo se asustó y empezó a correr en dirección a La Ramada», declaró una de las dos personas que sufrió el ataque.

La Policía está movilizada a esta hora de la tarde en busca del atracador, quien, según los testigos, abrió fuego contra otra persona, a la que hirió en el rostro.

«Eso que parecía un cohete era un balazo que le dio en la boca y le pasó a un guardia de seguridad, a un guardia que estaba allá», señaló a la prensa el entrevistado.

El testimonio del informante da cuenta que el antisocial atacó a rostro descubierto y se dio a la fuga. Una cámara de seguridad de la calle donde ocurrió el atraco registró el hecho y ahora la Policía busca detenerlo.

El momento del atraco, captado por una cámara de seguridad. / Foto: Captura de video