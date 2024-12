Estudio sobre gobiernos latinoamericanos muestra estrepitosa caída en la aprobación de la gestión de Arce en un año

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El presidente Luis Arce Catacora en un mensaje. Foto: La Razón

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Aprobación del Gobierno de Arce llega al 9% en 2024, según Latinobarómetro; Diputado arcista dice que posible candidatura a las presidenciales de Andrónico unificará al MAS; y, Vicente Cuéllar, Rodrigo Paz y Amparo Ballivián fueron convocados al bloque de unidad de la oposición, según Doria Medina. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Aprobación del Gobierno de Arce llega al 9% en 2024, según Latinobarómetro

El informe 2024 de Latinobarómetro reveló este lunes que la aprobación del Gobierno del presidente Luis Arce cayó al 9%, de un 46% de apoyo que tenía hasta el año pasado. Es el índice más bajo de respaldo de su gestión. El estudio realizado a nivel latinoamericano abarca desde 2002 a 2024. Y la pregunta planteada fue: “¿Usted aprueba o no la gestión del Gobierno encabezado por el presidente (nombre)?” Además, la aprobación en Bolivia experimentó una caída considerable. En la actualidad, el país ocupa el penúltimo lugar en términos de aprobación en la región de Latinoamérica, siendo Perú el país con la menor aprobación, con solo un 5%. En contraste, el gobierno del presidente Nayib Bukele de El Salvador lidera la región con un 87% de aprobación, seguido de Panamá con el 80% y México con el 75%.

– Vicente Cuéllar, Rodrigo Paz y Amparo Ballivián fueron convocados al bloque de unidad de la oposición, según Doria Medina

Tras una reunión que se llevó adelante el fin de semana, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y Tuto Quiroga acordaron invitar a otros líderes a tomar parte del acuerdo que contempla apoyar una única candidatura de oposición para las elecciones de 2025, donde asoman los nombres de Vicente Cuéllar y Rodrigo Paz. Así lo informó Doria Medina a este lunes al referir que habló personalmente con Cuéllar, quien ya había anunciado su candidatura bajo el manto de la alianza Cambio25, así como también con el senador de Comunidad Ciudadana y con Amparo Ballivián para invitarlos al bloque. Rodrigo Paz Pereira es líder de la organización ‘Primero la Gente’, mientras que Amparo Ballivián hace apariciones alineada a un movimiento denominado ‘La Unidad Disputada’, en donde también asoman otros líderes políticos.

– Diputado arcista dice que posible candidatura a las presidenciales de Andrónico unificará al MAS

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) arcista Andrés Flores señaló este lunes que una posible candidatura del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, podría unificar al partido y fortalecer la estructura política rumbo a las elecciones generales de 2025. “Queremos un nuevo candidato, mejor sería Andrónico para que podamos unir la parte política que en este momento está siendo fracturado. Creo que eso se tiene que analizar, si es que van a ir a dividir obviamente estaríamos perdiendo. Ni Arce ni Evo va a ganar”, advirtió. El legislador enfatizó en la importancia de nuevos liderazgos en el Movimiento Al Socialismo para llevar las riendas rumbo a las presidenciales 2025. Reiteró que no existe en “este momento” otra persona que vaya a unir al partido que Rodríguez.

– Antonio Saravia: Si gana el MAS, Bolivia enfrentará un régimen como Venezuela

El economista Antonio Saravia lanzó una contundente advertencia sobre las consecuencias de un eventual retorno del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder, aseguró que ese hecho implicará un deterioro aún mayor para el país, al que describió como “quebrado” por las políticas que impulsó el masismo en dos décadas. “Si el MAS vuelve, se tendrá que hacer maletas, Bolivia no tiene un flujo de ingresos, no tiene gas, no tiene plan B y apostó aplastar la iniciativa privada a punta de impuesto, regulaciones, controles de precio y es un país que vive del financiamiento. Así que, si gana el MAS, estamos en serios líos porque se encargará de destruir el país”, manifestó Saravia en el programa radial La Hora Pico. Ante ese panorama, Saravia considera que Bolivia estará condenada a un régimen similar al de Venezuela.

– Vicente Cuéllar le pide al presidente amnistía e indulto para Añez, Camacho, Pumari y otros presos políticos

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y precandidato presidencial, Vicente Cuéllar, pidió al presidente Luis Arce Catacora decreta amnistía e indulto para todos los presos y perseguidos políticos. Cuéllar formalizó este pedido a través de una carta y enviando un proyecto de decreto presidencial que tiene por objeto conceder este beneficio a figuras como el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, la expresidenta Jeanine Añez y el exlíder cívico potosino, Marco Antonio Pumari, quienes permanecen recluidos en diferentes cárceles. “Por la unidad del pueblo boliviano y el reencuentro de nuestras familias, solicitamos al presidente Luis Arce que decrete amnistía e indulto para todos los presos y perseguidos políticos”, manifestó el rector de la Uagrm en sus redes sociales.

– Del Castillo, sobre la orden de aprehensión de Evo: “La Policía se debe manejar de manera milimétrica”

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó este lunes que cualquier operación que ponga en riesgo la vida y la integridad del personal policial debe manejarse de manera milimétrica, sin causar daño a nadie, consulado sobre la orden de aprehensión que pesa contra el expresidente Evo Morales. “Cualquier tipo de operación que ponga en riesgo la vida y la integridad del talento humano dependiente de la Policía boliviana se debe manejar de manera milimétrica, sin causar daño a nada ni a nadie, dentro de nuestro país”, dijo. El ministro no fue claro al ser consultado sobre si la Policía ya contaba con la orden emitida por parte de la Fiscalía de Tarija contra el exmandatario, investigado por trata de personas con agravante. La autoridad se limitó a señalar que la Policía está realizando su trabajo y permanece comprometida con todos los bolivianos.

– Economista propone una revolución privada y liberal para transformar Bolivia

Frente a la crisis económica y como una alternativa a las propuestas de los frentes políticos rumbo a las elecciones de 2025, el economista Antonio Saravia plantea una «revolución privada y liberal» basada en el retorno al Estado Republicano. Su propuesta busca eliminar la burocracia excesiva, los controles a la producción y otros obstáculos que han frenado el desarrollo económico del país. “Debemos decir: aquí no hay un Estado plurinacional, pamplinas. Volvemos a la República, donde todos los bolivianos son iguales ante la ley, sin importar su apellido. Es necesario eliminar las empresas públicas, reducir a la mitad los aranceles, abrir las exportaciones y acabar con los controles de precios y los cupos. Lo que Bolivia necesita es una revolución de la propiedad privada”, declaró Saravia en el programa radial La Hora Pico.

– Decomisan 5.000 kilos de carne de cerdo que intentaban trasladar en barcazas con rumbo a Perú

Este lunes, agentes del Comando Estratégico Operacional (CEO) interceptaron dos vehículos –un camión furgón y un minibús— con 5.000 kilos de carne porcina de contrabando que pretendían trasladarlos hacia el Perú. “(Se hizo) una operación militar a orillas del lago. (Se interceptó) estos vehículos que intentaban hacer pasar este producto en barcazas, para ser trasladados al lado peruano”, reportó el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez. La mercadería fue decomisada en cercanías del lago Titicaca en la comunidad de Taraco, en el municipio de Tiahuanaco, La Paz. Según la autoridad los contrabandistas buscaban trasladar las unidades de cerdo en barcazas hacia el vecino país. La autoridad detalló que se decomisó alrededor de 50 unidades de cerdo que equivalen 5.000 kilos.

– El impacto del ‘zuñigazo’ en la economía: ‘Más de bs 300 MM fueron retirados del banco’

El 26 de junio, un grupo de militares insubordinados liderados por Juan José Zúñiga, otrora comandante general del Ejército, tomó la plaza Murillo, epicentro del poder político del país, con ayuda de tanquetas y armas de guerra. Los militares, con pasamontañas y pertrechados, sembraron incertidumbre y temor por unas tres horas en la ciudad. Según denunció el Gobierno, el objetivo de la asonada era la toma del poder en desmedro del presidente Luis Arce. El hecho provocó repercusiones y, horas después del suceso, la población se volcó a los bancos a retirar su dinero y abastecerse de alimentos a los mercados del país. En el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, los economistas Daniel Flores y Omar Velasco explicaron que el “efecto Zúñiga” o “zuñigazo” fue un hito en el deterioro económico de Bolivia en 2024.

– Santa Cruz: Hallan megalaboratorio de cristalización de cocaína en Guarayos

En la población de Palermo, provincia Guarayos, ubicado entre los departamentos de Santa Cruz y Beni, se realizó el hallazgo de un megalaboratorio de cristalización de pasta base de cocaína. El predio tiene una dimensión de 20.000 metros cuadrados, donde se acondicionaron al menos una decena de áreas, informó este lunes el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani. “Hablamos de un megalaboratorio que tenía una capacidad de procesar 150 kilos a 200 kilos de clorhidrato de cocaína, droga de altísima pureza”, indicó la autoridad, en conferencia de prensa. Detalló que en el lugar, que fue incinerado y destruido, operaban de 25 a 30 personas, entre bolivianos y extranjeros, en un laboratorio que está instalado en más de 20.000 metros cuadrados.