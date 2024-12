Evo: “¿Quién puede creer que Lucho es de izquierda?”

El expresidente también aseguró que Arce no puede ser candidato del MAS porque no cumple con los años de militancia

Por Diego Gonzales Montecinos

Fuente: Visión 360

El expresidente del estado, Evo Morales criticó este domingo al actual mandatario Luis Arce Catacora y aseguró que no es un candidato de izquierda e incluso acusó de “robar” el discurso antiimperialista, pese a que, según él, Bolivia está de nuevo aliado con Estados Unidos. También aseguró que el presiente lanzó su campaña electoral el pasado miércoles.

“Lucho prácticamente lanzó la campaña presidencial, pero su derecho se respeta. Ahora nos damos cuenta por qué no querían las primarias, cerradas ni abiertas y usó los arcistas, a la derecha para que no haya primarias y de esta manera, que Evo no le gane a Lucho. Pero, escuché un discurso, como izquierdista, ¿Quién puede creer que es Lucho de izquierda?”, aseguró Morales.

El exmandatario acotó “Para la reflexión de las nuevas generaciones. ¿En qué parte del mundo Estados Unidos puede defender a un presidente de izquierda? Nunca. El 26 de junio, el autogolpe, la embajada defendiendo a Lucho. La Haya golpista defendiendo a Lucho”.

También criticó los mensajes que tuvo con el nuevo gobierno de Estados Unidos, “Lucho felicitando a Trump, al presidente electo hasta ahora, el que financió el golpe del Estado. el que aplaudió la salida de Evo, el que con su equipo dijo: ´el más no puede volver al gobierno, ni Evo a Bolivia con vida’, Junto a la derecha boliviana. Entonces, ¿cómo va a felicitar eso?”.

Según Morales otros indicios que corroboran que Arce no es parte de la izquierda de Bolivia es la presencia de USAID y la DEA en Bolivia y asegura que estas dos instituciones trabajan junto al gobierno.

“Ahora nuestros compañeros están siendo procesados por terrorismo, estaba con una ondita, terrorista, tiene que ir a la cárcel. Entonces, ¿qué de izquierda? Intentará robarse el discurso de izquierda, en el fondo es pro Yankee. Ya destrozó la economía para que vuelan las transnacionales”.

No puede ser candidato del MAS

Respecto a la posible candidatura para su reelección, Morales aseguró que Arce no puede hacerlo por el Movimiento Al Socialismo, que sería ilegal debido a que no cuenta con los años de militancia en este partido.

“Y bueno, entendemos por qué no tiene que reconocer. Pero él, hemos revisado, en 2018 se había inscrito al MASI-PCP. Si quieres ser candidato del MAS, pues no puede. Según nuestros datos. Ninguno de ellos puede. Porque tienen 10 años de militancia legalmente inscritos, salvo que modificarían ilegalmente otra vez”, concluyó Morales.

