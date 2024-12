Exministro Lima critica el bajo rendimiento legislativo y la crisis institucional en Bolivia

“El presidente Luis Arce, electo con un 55% del apoyo popular, tiene solo el 32% del parlamento de su lado, con apenas siete senadores y 40 diputados leales. El resto están divididos entre sectores que responden a Evo Morales o que no tienen lealtad hacia nadie”, manifestó el exministro Lima.

Santa Cruz.- El exministro de Justicia, Iván Lima, arremetió contra los legisladores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), cuestionando su eficiencia durante los últimos cuatro años. Afirmó que, pese a recibir mil millones de bolivianos en ese periodo, solo se aprobaron 300 leyes, la mayoría relacionadas con temas administrativos y declarativos.

“En cuatro años han recibido mil millones de bolivianos y no han emitido ni 300 leyes. La mayor parte son leyes administrativas, créditos internacionales o leyes declarativas, que representan el 76% del total. Las leyes de mayor trascendencia, como la del oro, las elecciones judiciales o el censo, solo se lograron por presión social”, afirmó Lima en entrevista con el programa radial La Hora Pico, que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

En ese marco, el exministro señaló una grave crisis en la institucionalidad de los órganos del Estado, mencionando un debilitamiento notable del Órgano Electoral y del Órgano Judicial, y un parlamento que, según él, no está cumpliendo con su función. “No puede ser que un país con cuatro órganos del Estado esté funcionando prácticamente con uno. Tenemos un Órgano Electoral debilitado, un TCP paralizado y una Asamblea que no trabaja”, aseveró.

Lima también hizo referencia a la fragmentación y falta de cohesión en la ALP, lo que ha afectado su capacidad para legislar de manera efectiva. “El presidente Luis Arce, electo con un 55% del apoyo popular, tiene solo el 32% del parlamento de su lado, con apenas siete senadores y 40 diputados leales. El resto están divididos entre sectores que responden a Evo Morales o que no tienen lealtad hacia nadie”, describió Lima.

Sostuvo que ese panorama no es exclusivo del partido oficialista, pues también presentan fracturas las bancadas opositoras. “La bancada de Creemos se dividió en su primer año, y lo mismo ocurrió con Comunidad Ciudadana. Líderes políticos que no logran cohesión generan una debilidad parlamentaria que afecta al país entero”, manifestó el exministro.

En ese sentido, de cara a las elecciones generales de 2025, Lima señaló la importancia de recuperar la institucionalidad y fortalecer los partidos políticos. “Es crucial que los partidos aprendan de estas lecciones y presenten propuestas sólidas, con liderazgos que realmente rindan cuentas a los ciudadanos y trabajen en beneficio del país”, señaló Lima.

Por otro lado, Lima reafirmó su compromiso con la política desde un enfoque ciudadano, especialmente en el ámbito de la justicia. Lima, quien dejó el gobierno de Luis Arce hace tres meses, sostuvo que seguirá trabajando en la mejora del sistema judicial, un área en la que estaría involucrado por más de 25 años.

“Cumplí tres meses fuera del gobierno de Luis Arce y seré siempre leal a su gestión. Estuve cuatro años como ministro de Justicia y asumo la responsabilidad de las cosas buenas y malas de este gobierno”, declaró Lima, quien dejó claro que no es militante del MAS y que no comparte todas sus políticas.

“No me veo haciendo política desde el MAS; no es el espacio con el que comparto las políticas. Creo que se debe buscar una nueva visión de la política, y no necesariamente desde el Ejecutivo o el Parlamento”, afirmó al señalar que los ciudadanos deben intervenir en la política de forma activa.