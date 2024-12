Exportaciones de Bolivia a China incrementaron en un promedio del 32% por año entre 2004 y 2023

Las exportaciones de Bolivia hacia el mercado chino crecieron un promedio de 32% anual entre 2004 y 2023, alcanzando un notable incremento del 125% en 2008, revela el informe de Indicadores de Competitividad del Comercio Exterior de Bolivia 2004- 2023.

Fuente: ABI

Si bien en 2004, el país exportaba $us 23,4 millones, en 2008 se pasó a $us 129,4 millones, en 2021 a $us 654,7 millones y el 2023 se llegó a los $us 1.173 millones.

“Este crecimiento se moderó hasta 2020, registrando un aumento promedio del 11% durante el período de 2009 a 2020. En 2021, se observó un aumento del 83%, representando el 6% de las exportaciones totales de Bolivia. Este comportamiento se mantuvo en 2022 con una representación del 6%, pero creció al 11% de las exportaciones bolivianas en 2023, logrando un crecimiento del 49%”, destaca el informe.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En el período de análisis entre 2004 y 2023, dos sectores se destacan en el comercio bilateral entre China y Bolivia: “Materiales Crudos No Comestibles, Excepto los Combustibles” y “Artículos Manufacturados Clasificados Principalmente Según Material”, es importante resaltar que la representación de este último sector ha ido disminuyendo desde 2017. En el caso del primer sector, se observa que refleja ventajas en el comercio bilateral entre ambos países, con un coeficiente promedio del 52%, indicando ventajas comparativas para Bolivia.

En 2023, el principal socio comercial de Bolivia fue China, con un balance comercial negativo de $us -1.221,4 millones, resultado de importaciones que ascendieron a $us 2.394 millones frente a exportaciones de $us 1.173 millones, lo que generó un total comercializado de $us 3.567,6 millones.