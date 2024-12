Exprefecto Guido Añez: Branko no es Rubén Costas ni Luis Fernando Camacho

El abogado Guido Añez señaló que, aunque Marinkovic tuvo una destacada gestión al frente del Comité Pro Santa Cruz, su influencia política no ha trascendido más allá de ese momento.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Ante las intenciones políticas del empresario cruceño Branko Marinkovic, el abogado y exprefecto de Santa Cruz, Guido Añez Moscoso, cuestionó la capacidad de liderazgo del empresario, asegurando que no reúne las condiciones necesarias, pues no es un académico ni tiene una trayectoria significativa de lucha, asegurando que no es un Rubén Costas ni Luis Fernando Camacho.

“Branko es un empresario, un hombre que heredó una empresa, un hombre que tiene sus recursos, pero Branko no es Rubén Costas ni es Camacho y él cree que con un simplismo político diciendo: ‘ya no está Rubén, ya no está Camacho, ahora el dueño de Santa Cruz voy a ser yo’. Él no tiene esas condiciones de liderato porque no es un académico, no es intelectual, no es una persona que hubiera tenido una trayectoria de lucha”, afirmó Añez en entrevista con el programa radial La Hora Pico.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En ese sentido, Añez señaló que, aunque Marinkovic tuvo una destacada gestión al frente del Comité Pro Santa Cruz, su influencia política no ha trascendido más allá de ese momento.

Añez también destacó las barreras que enfrenta Marinkovic debido a la narrativa instalada por el MAS. “Lamentablemente, el MAS ha sido muy eficiente en criminalizar a personas con apellido extranjero. No lo criminalicé yo, lo hizo el MAS”, enfatizó Añez, en contacto con Jorge Robles, Ernesto Justiniano y Belén Mendivil, quienes conducen La Hora Pico.

Marinkovic lanzó su candidatura a la presidencia de Bolivia para las elecciones del próximo año. El exlíder cívico se mostró como un actor contestatario a la política económica del Gobierno nacional, el manejo de las empresas estatales, la reelección y la situación de la justicia boliviana.

El exprefecto cuestionó la estrategia de Marinkovic de adoptar un discurso agresivo inspirado en el fenómeno político de Javier Milei en Argentina. “Él se ha rodeado de asesores de Milei, pero Bolivia es un contexto completamente distinto. En Argentina no había dictadura, en Bolivia hay dictadura, en Argentina hay una clase media muy ilustrada, formada, con una trayectoria política muy grande de partidos de la oposición, apareció Milei con un discurso agresivo y pegó”, explicó.

Asimismo, Añez manifestó su escepticismo sobre la capacidad de Marinkovic para resonar con el electorado boliviano. “Es positivo que haga política, pero dudo que su mensaje tenga impacto real en la gente. Bolivia necesita líderes que comprendan profundamente su diversidad y contexto social”, manifestó.

“Acá en Bolivia el tema de diversidad, el tema aimara, quechua, el tema campesino es totalmente distinto el conglomerado social, Entonces está bien, está haciendo política, pero no creo que pegue en la gente”, señaló Añez.