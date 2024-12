Exvocero de Arce afirma que el epílogo político de Evo Morales podría ser una extradición a EEUU

Jorge Richter considera que el presidente Luis Arce no podrá “gestionar” la permanencia de Evo Morales en una cárcel de Bolivia. Chonchocoro podría convertirse en una romería de militantes del MAS.

eju.tv / Video: No Mentirás

Juan Carlos Véliz / La Paz

El exvocero presidencial Jorge Richter afirmó que el epílogo político del expresidente Evo Morales podría ser una extradición a Estados Unidos porque en Bolivia continuará con su actividad política aún desde la cárcel.

“Si lo del señor Dávila termina arrastrando, ya como estrategia, eso sí a Evo Morales con una extradición a Estados Unidos se acaba la historia”, afirmó anoche en una entrevista con el programa No Mentirás en RTP.

“Usted del Chapo Guzmán no sabe nada, no tiene ni fotografías, de Arturo Murillo no sabe nada y no tiene ni fotografías, ese sí es el final, hay una persona que está viva, pero políticamente está muerta”, complementó el analista político.

El expresidente Morales actualmente afronta una imputación en la justicia ordinaria por el delito de trata y tráfico de personas por una denuncia de abuso a una menor en 2015 y que derivó en un embarazo.

El político rechaza los cargos y argumenta que se trata de una persecución política de su exministro de Economía y ahora presidente del Estado.

En su estado de rebeldía ante la justicia se atrincheró en Lauca Ñ en el trópico de Cochabamba flanqueado de sus seguidores mientras está en curso una orden de aprehensión, que según el ministro Eduardo Del Castillo (Gobierno) será ejecutada por la Policía.

El exvocero de Luis Arce analizó tres escenarios posibles. El primero sería una cárcel en Bolivia, el segundo que sea enviado a algún país “amigo” como Venezuela, Nicaragua o Cuba y finalmente una extradición a Estados Unidos.

“Acá no va a poder administrar, no va a poder gestionar la presencia de un Evo Morales en la cárcel, Chonchocoro se va a convertir en una romería de militantes del MAS que van a estar peregrinando todo el tiempo, no lo van a poder gestionar. El MAS tiene una característica: es gente que se moviliza permanentemente, y Evo Morales es dueño de eso”, evaluó.

El segundo escenario también sería favorable para el exmandatario porque podría continuar realizando actividad política desde las redes sociales u otros medios.

En consecuencia, la tercera opción y la más viable sería una extradición a Estados Unidos a partir del criterio de que su exjefe antidroga Maximiliano Dávila fue extraditado a ese país por cargos de narcotráfico y que en un escenario de colaboración con la justicia podría testificar en contra del político declarado como “antiimperialista”.