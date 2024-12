Gobierno aclara que supermercados de Emapa sufren una sobredemanda de aceite

En la sede de Gobierno se registraron protestas de los consumidores que hicieron largas filas para comprar aceite comestible.

El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, advirtió que los supermercados de la empresa estatal Emapa en La Paz sufren una sobredemanda de aceite por encima de sus envíos regulares por lo que su capacidad es rebasada.

“Hablemos solo de nuestra gestión, cuatro años, en cuatro años se ha ido ofertando 3.000 unidades por día, pero resulta que desde que hubo desabastecimiento por falta de distribución por parte de algunas industrias ahora lo que está vendiendo en estos últimos días es 5.200, 5.300 y 5.600 unidades día, entonces eso refleja no que no hay aceite si no que hay una sobredemanda”, explicó Siles.

La aclaración surge después de que consumidores se quejaron de que la empresa estatal no abastece la demanda de aceite y que estaría limitando la entrega del mencionado producto.

Los mercados de Bolivia, principalmente La Paz, sufre una escasez de aceite debido a varios factores como el contrabando a la inversa y un desfase en el abastecimiento por los bloqueos evistas y por la falta de diésel.

Ante esa situación, el Gobierno suspendió la exportación de aceite durante 11 días y anoche nuevamente dio luz verde para la salida de este producto a mercados extranjeros después de corroborar que existe abastecimiento de aceite comestible.

El viceministro Siles atribuyó a la susceptibilidad de las personas de quedar sin aceite la todavía lenta recuperación de los productos en mercados como calle Gallardo de La Paz o la Ceja de El Alto.