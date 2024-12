Gobierno admite que bajó la producción de carne de pollo, pero sospecha que hay especulación

En los mercados de Santa Cruz el kilo de pollo está a Bs 24 mientras en La Paz se registran similares precios, pero temen que llegue a costar más de Bs 25.

Juan Carlos Véliz / La Paz

El Gobierno admitió que bajó la producción de carne de pollo debido al bloqueo de casi un mes organizado por seguidores del expresidente Evo Morales, pero sospecha que existe una especulación en el precio debido a que hubo un incremento repentino.

“Bajó la producción debido a varios factores, entre ellos el bloqueo de caminos que perjudicó porque no pudieron distribuir el pollo y bajó por lo tanto la carga porque había incertidumbre si era un bloqueo de caminos indefinido, no se sabía hasta cuando, entonces para evitar una sobreproducción, una sobreoferta que podría provocar una pérdida, ellos bajan la carga de pollos bebé, disminuyen la entrega de pollos bebé porque el país estaba bloqueado y los pollitos bebé no llegan a la granja de Cochabamba o de otros lugares donde se alimentan de este producto para que después de 45 días de engorde el pollo esté dispuesto para el faenado”, explicó el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.

El mercado interno de Bolivia registra un incremento de los precios del pollo, la carne más económica que existe en el país, hasta en 50% o más debido a varios factores como el bloqueo de carreteras durante 24 días por parte de leales al expresidente Morales en el mes de septiembre.

“Los 24 días de bloqueo han sido determinantes en varios productos para que hoy tengamos dificultades en la cantidad de la producción y por supuesto en el precio”, corroboró Silva en relación también a otros productos que sufrieron ajustes en el precio.

En La Paz el precio del kilo de pollo oscila entre 23 y 25 bolivianos cuando el año pasado en esta misma época no pasaba de Bs 16.

Para la autoridad de Gobierno es entendible la merma de la producción interna, pero no así el incremento de precios por lo que se notificaron a cinco empresas avícolas de Cochabamba para que expliquen la estructura de costos de la producción de pollo.

Según dijo que inicialmente el precio para los mayoristas estaba en Bs 15,50 pero éste fue escalando cada día en 50 centavos hasta que ayer se entregó el kilo a Bs 21,50 por lo que el precio para el consumidor final bordea los Bs 25.

En consecuencia, el Gobierno sospecha que existe una especulación de parte de las empresas avícolas.