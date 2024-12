Gobierno prevé la cobertura del 34% de la demanda nacional de aceite con su industria oleaginosa

El anuncio se registra aún en medio de una escasez del producto principalmente en los mercados de La Paz y El Alto, los más golpeados por el desabastecimiento.

eju.tv

Juan Carlos Véliz / La Paz

El Gobierno pondrá en marcha una planta industrial para la transformación de soya en el departamento de Santa Cruz este mes y tendrá la capacidad de cobertura del 34% de la demanda nacional de aceite comestible desde el mes de febrero de 2025.

“Nosotros vamos a poder cubrir con el aceite crudo más o menos entre el 25% y 26% de toda la demanda nacional y en el caso del aceite fino vamos a llegar un poco más, un 33% o 34% de toda la demanda”, anunció el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La demanda nacional de aceite oscila entre 67 mil y 88 mil toneladas métricas mientras la producción nacional supera las 400 mil toneladas métricas, según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo.

La planta industrial que el Gobierno está instalando en el municipio de San Julián producirá al menos 30 mil toneladas de aceite comestible o el equivalente a 34% de la demanda nacional de este producto.

El anuncio del Gobierno se conoce en medio de una escasez del aceite en el mercado interno, principalmente La Paz y El Alto, aunque el viceministro reportó la normalización del abastecimiento.

También puede leer: La industria oleaginosa del Gobierno tiene avance del 95% y producirá aceite, entre otros productos

No obstante, en un recorrido realizado por eju.tv por mercados de abarrotes en el centro de La Paz y El Alto se pudo evidenciar que no existe mucha oferta de aceite comestible; por ejemplo, en la calle Gallardo no existe aceite a granel como ocurría en anteriores meses.

En el sector 12 de Octubre de la urbe alteña tampoco existe mucha oferta del aceite de industria nacional sino existe aceite argentino en presentaciones de 1 litro y 5 litros. El bidón de 5 litros tiene un costo que oscila entre 80 y 85 bolivianos.

El Gobierno liberó hace una semana las exportaciones de aceite después de un veto de al menos 11 días debido a la escasez del mismo y la elevación de los precios en el mercado interno.

No obstante advirtió que podría asumir de nuevo la restricción si vuelve a registrarse una escasez.

La nueva planta gubernamental en Santa Cruz tendrá una capacidad para procesar 327.000 toneladas de grano de soya, y generará más de 239.000 toneladas de harina solvente, 12.115 de toneladas de cascarilla, 22.955 toneladas de aceite crudo y 34.432 toneladas de aceite refinado. Aún no se conoce el costo que tendrá el producto nacional en el mercado.