Gremiales del Sur de El Alto: El país está peor que en tiempos de la UDP; protestas iniciarán en enero

Filas para comprar el combustible, el arroz y el aceite, además la crisis política y económica así está en la actualidad el país y parece peor que en los tiempos de la UDP, (Unidad Democrática Popular (UDP), de Hernán Siles Zuazo, dijo el dirigente gremial del Sur El Alto, Luis Paco.

Pamela Pomacahua Chambi

Fuente:

“Tenemos que hacer fila por la comida, por el diésel, la gasolina, estamos peor que en los tiempos de la UDP, el aceite ha llegado a costar en Bs 100 lo que costaba entre Bs 48 y 50 ¿Qué está pasando con el país? está de cabeza. Como decía ayer una señora hablar Bolivia ya parece un país embrujado donde todo pasa, pero nadie dice nada”, manifestó el dirigente.

La historia señala que la época de la UDP es la crisis económica, social y política de 1985 cuando gobernaba una coalición de izquierda dirigida por Hernán Siles Zuazo.

“Bolivia está mal, la ciudad de El Alto estamos pagando los platos rotos, es fin de año la familia gremial vende y acumulamos las ganancias para poder redistribuir durante todo el año (…), pero a partir de enero nos van a ver en las calles”, advirtió el dirigente.

Rechazo

Paco se refirió también al intento de los choferes de incrementar el pasaje e indicó que no permitirán y llamó a los afiliados que no “pase factura al pueblo, porque nosotros no hemos hecho incrementar el aceite”, señaló.