La Policía intensifica la búsqueda de brasileño implicado en el triple asesinato de Las Peñas

El viceministro Jhonny Aguilera coordina acciones con la Policía Federal Brasileña para poder dar con el paradero del principal sospechoso del crimen.

Boris Bueno Camacho / La Paz

El viceministro de régimen interior y policía, Jhonny Aguilera, afirmó que la Policía Boliviana trabaja en coordinación con la Policía Federal de Brasil en la búsqueda del ciudadano de ese país, Gabriel Douglas da Silva, quien es identificado como el presunto dueño de los 100 mil dólares que iban a ser utilizados para comprar droga por una de las tres personas que fueron asesinadas y calcinadas por el incumplimiento de la transacción.

Las tres víctimas (Freddy Vaca León, su esposa Fernanda Dorado y su hermana Romy Vaca Léon) fueron asesinadas por un grupo de sicarios debido a que el individuo habría incumplido un contrato con el brasileño, quien, según las investigaciones preliminares, entregó ese monto de dinero para la compra de sustancias controladas en el territorio nacional; al no haber obtenido la mercancía, Da Silva ordenó su asesinato que se hizo efectivo entre el sábado y domingo últimos.

“Los proveedores de droga que no cumplen con los acuerdos establecidos suelen ser víctimas de castigos que se convierten en una advertencia dentro de la red criminal, esto asegura el control sobre los miembros, pero, además, protege la reputación de esta organización delictiva y hago referencia a esto, porque una de las dos personas (detenidas) ha prestado testimonio y se establece que la víctima de sexo masculino formaba parte de negociaciones con el ciudadano brasileño que le entregó los $us 100.000”, aseveró.

Sin embargo, Vaca León habría entregado 50 mil dólares a productores de droga en el Chapare, pero a cambio no recibió la droga comprometida al súbdito brasileño, lo que provocó el acto de ‘violencia simbólica’, porque el asesinato es un mensaje directo en clara demostración de poder. Las pesquisas revelaron que los autores del crimen en principio torturaron a las víctimas, las eliminaron con disparos en la cabeza y luego quemaron sus cuerpos en una camioneta con la intención de borrar las evidencias.

“La quema de los cuerpos tiene dos objetivos fundamentales, el primero, dificultar la identificación de las víctimas y maximizar el efecto intimidante de los involucrados en este negocio ilícito, hemos logrado perfilarlos y estamos en la certeza de que la víctima ha sido proveedor, transportista, un miembro de menor jerarquía en esta organización criminal; por tanto, quien ha efectuado esta agresión corresponde a un rango superior de la organización”, puntualizó.

El viceministro reiteró que existen dos personas detenidas que tienen nexo directo tanto con el comprador como con el intermediario que fue asesinado con su familia y por cuyos testimonios se pudo reconstruir la sucesión de los acontecimientos que terminaron en el ajuste de cuentas debido al ‘error operativo’ en el que incurrió Vaca León al no haber podido entregar la droga al cabecilla brasileño del clan delincuencial.

“Cada una des estas personas cumplen funciones dentro de la organización criminal, la motivación del crimen es por un ajuste de cuentas que se da por esta represalia por, no sé si podemos calificarla como traición, o error operativo, pero que se traduce en un asesinato planificado con este método que ha pretendido evitar los rastros; las dos personas nos han permitido establecer que el líder fue Gabriel Douglas da Silva, al cual estamos buscando pues el ministro de Gobierno me ha encargado que me comunique con la Policía Federal de Brasil”, refirió.

La autoridad gubernamental informó que ya se cuentan con fotografías del principal sospechoso y de un socio a quien se conoce como Thiago para poder identificarlos y capturarlos; asimismo, la policía brasileña colecta la información correspondiente para determinar si los dos buscados cuentan con antecedentes criminales que faciliten la ubicación de los dos súbditos brasileños que, según las indagaciones, también forman parte de una red criminal más amplia.