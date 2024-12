Las judiciales ingresan en la etapa final; el exministro Lima cuestiona el sistema de elección de los magistrados

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Exministro Lima: «El modelo de elección por voto popular afecta el valor de la justicia»; PGE 2025: Rechazan vacaciones legislativas y advierten que el arcismo vuelve a mostrar su autoritarismo; y, tras citación a tres representantes de Ingenor, arroceros no asistirán al diálogo con el Gobierno. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Exministro Lima: «El modelo de elección por voto popular afecta el valor de la justicia»

El exministro de Justicia Iván Lima afirmó que el modelo de votación popular para elegir a las altas autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional afecta la independencia, valor fundamental de la justicia, por lo que destacó la necesidad de una reforma constitucional para superar este problema. “El modelo de elección por voto popular afecta el valor de la justicia que es la independencia. Un juez que tiene que pedir el voto no puede ser independiente, ya que asume compromisos,” declaró Lima . Recordó que la problemática surgió con los procesos de elección de autoridades judiciales en 2012 y 2017, y mencionó que, al inicio del mandato del presidente Luis Arce se propuso impulsar un diálogo nacional para abordar el tema.

– Misión electoral de la OEA desplegará comisiones de observación en La Paz, Sucre y Santa Cruz

Tras el encuentro con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, informó que el domingo 15, día de la elección parcial de las altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), se desplegarán comisiones en los departamentos de La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz. “Tenemos el mandato de tener una observación integral, no solo el proceso electoral que vamos a observar el domingo, sino también el proceso de selección previo que determinó las candidaturas”, dijo. Añadió que se observará aspectos de escrutinio, la tecnología electoral aplicada, y la participación igualitaria de las mujeres en este proceso.

– Jurado electoral que no asista a su mesa de sufragio será sancionado con Bs 1.250

El vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) Santa Cruz, José Miguel Callejas, informó que los jurados electorales que no asistan a su mesa de sufragio serán sancionados con 1.250 bolivianos y los ciudadanos que no acudan a las urnas a emitir su voto deberán pagar una multa de 500 bolivianos. “Aquel jurado electoral que no asista a su mesa de sufragio va a tener una sanción económica del 50% de un salario mínimo nacional que es alrededor de 1.250 bolivianos aproximadamente”, explicó Callejas en entrevista con La Hora Pico. Recordó que todos los ciudadanos tienen derechos y obligaciones y el jurado electoral debe estar presente para garantizar y cuidar el voto secreto del 15 de diciembre.

– Elecciones judiciales: El domingo se habilitarán puntos para la emisión de excusas ¿Quiénes pueden tramitarlas?

Este domingo son las elecciones judiciales en el país, ese mismo día se habilitarán los puntos en los que algunas personas podrán excusarse de emitir su voto. ¿Quiénes podrán hacerlo? Los motivos deben estar justificados y respaldados ante las mesas de emisión de excusas que estarán disponibles en los todos los recintos electorales. “Para aquellos casos de fuerza mayor, casos fortuitos. Por ejemplo, una persona que viajó por emergencia y se encuentra en tránsito durante la jornada electoral, esa persona puede tramitar ese mismo día ante una mesa que otorga certificado de impedimento”, explicó el vocal Tahuichi Tahuichi. Asimismo, las personas mayores de 70 años no tienen la obligación de emitir su voto en esos comicios.

– PGE 2025: Rechazan vacaciones legislativas y advierten que el arcismo vuelve a mostrar su autoritarismo

Los parlamentarios de la oposición tradicional y del evismo rechazaron este miércoles las vacaciones legislativas previstas para las últimas semanas del año, advirtieron que la facción arcista vuelve a mostrar su rostro autoritario al buscar promulgar el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 sin en el aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) María Elena Pachacute lamentó que el Órgano Ejecutivo quiera nuevamente poner en vigencia un PGE 2025 sin que la ALP analice minuciosamente los artículos observados. “Están esperando que llegue el 31 de diciembre para que Luis Arce de manera no transparente y autoritaria promulgue la Ley Financial (…)”, señaló Pachacute.

– TCP declara nula sesión del Senado convocada por Andrónico Rodríguez en pleno receso de fin de año de 2023

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró nulos los actos realizados en la sesión de la Cámara de Senadores convocada por Andrónico Rodríguez en pleno receso de la Asamblea Legislativa, en diciembre de 2023, cuando se sancionó la Ley de “Uso, Control y Funcionamiento Técnico del Dispositivo Electrónico de Vigilancia”. Así lo dispone la sentencia constitucional plurinacional 0041/2024 del 24 de junio de 2024 que, además, declaró “fundado” el recurso directo de nulidad interpuesto por la senadora Ana María Castillo Negrette y sus colegas Rubén Gutiérrez Carrizo, Virginia Velasco Condori y Eva Luz Humérez Alvez contra Rodríguez y toda la directiva del Senado por la convocatoria a sesión en diciembre de 2023.

– Lima: La Asamblea Legislativa causó un gran daño a la justicia al no aprobar leyes

El exministro de Justicia Iván Lima afirmó que los administradores de justicia no son del todo responsables de la actual crisis judicial, sino también los otros órganos del Estado, sobre todo la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por no aprobar leyes como el Código de Comercio, el Código de Procedimiento Agroambiental, pues los magistrados se ven atados de manos al no contar con normativa actualizada. “A la fecha no hay un Código Procesal Agroambiental, se envió hace cuatro años a la ALP y no ha sido aprobado. Un Tribunal que fue creado en 2009 y que tiene que resolver temas del medio ambiente, el tema de chaqueos, minería ilegal, no tiene una ley que le permita trabajar”, manifestó Lima en entrevista con La Hora Pico.

– Anapo advierte que la cosecha de soya de invierno bajará en 300.000 toneladas

El gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, señaló que la estimación sectorial respecto a los resultados de la cosecha de soya de invierno refleja una caída -en términos de volumen- de 300.000 toneladas. “Hace 10 días se mostraba un avance de la cosecha de un 80% con una caída significativa en los niveles de rendimiento. Estamos con un rendimiento promedio estimado de 1,2 toneladas por hectárea, lo que va a significar una disminución de por lo menos 200.000 a 300.000 toneladas en comparación con el invierno anterior”, expresó. De acuerdo con el reporte, los factores climáticos (lluvias) también paralizaron las labores de cosecha, lo que implica una afectación en los cultivos.

– IATA firma un acuerdo con YPFB para pagar en moneda local

Tras una reunión sostenida este miércoles con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en ingles), informó en un comunicado que se acordó con la Estatal Petrolera el mantener las condiciones de pago para el suministro de combustible en bolivianos y no en dólares como se determinó en un principio. En el documento se indica que la decisión fue confirmada durante una reunión que sostuvieron los representantes de IATA con YPFB y la Dirección General de Aeronáutica Civil del país. “IATA reafirma su compromiso de seguir trabajando con el Gobierno de Bolivia para fomentar el desarrollo de la conectividad del país”, afirman desde IATA.

– Tras citación a tres representantes de Ingenor, arroceros no asistirán al diálogo con el Gobierno

En una reunión de emergencia realizada por la Asociación de Ingenios Arroceros del Norte Integrado (Ingenor), luego de culminar el paro de 24 horas realizado por este sector, las bases determinaron que no asistirán a la reunión convocada por el Gobierno. Jimmy Prado, informó que son tres los representantes de los ingenios arroceros que fueron citados a declarar. “Las bases decidieron no asistir al diálogo, porque es un atropello a mi persona y a otros socios de los ingenios arroceros, puesto que nos están llegando citaciones para declarar este viernes. Esto nos deja en zozobra”, explicó. El diálogo debió realizarse este jueves a las 17:00 en la sede de Gobierno, sin embargo, las citaciones para declarar ante la fiscalía causaron desconfianza.