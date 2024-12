Lindsay Lohan: estas son las teorías de famosos cirujanos plásticos sobre su radical cambio de imagen

Especialistas han llegado a estimar que la actriz ha gastado más de 200 mil dólares en cirugías.

Por Uriel Monterrubio

Fuente: Infobae

Lindsay Lohan ha generado un intenso debate en redes sociales por su renovada apariencia, que ha despertado tanto elogios como especulaciones sobre posibles procedimientos estéticos. A sus 38 años, la actriz de Chicas Pesadas ha reaparecido en eventos públicos con un aspecto rejuvenecido que coincide con su regreso a la industria del entretenimiento tras un largo periodo de ausencia.

El cirujano plástico de Beverly Hills, Dr. Daniel Barrett, compartió su sorpresa ante la transformación de Lohan, llegando a sugerir, en tono humorístico, que podría haber sido “abducida por alienígenas”. En un video publicado en su cuenta de Instagram, Barrett calificó la metamorfosis de la actriz como un misterio, aludiendo a cambios tan drásticos que no podrían explicarse sólo con cirugía estética.

“Personalmente estoy perplejo. No sé qué diablos está pasando porque ella se ve tan dramáticamente diferente de incluso hace sólo un par de años. Ella sigue siendo una mujer hermosa, pero hay ciertas cosas acerca de su mejilla que son realmente exageradas que normalmente se ve, y ella tiene un aspecto cansado y envejecido en 2020, y 2022. Y luego, en 2024 su piel se ve completamente tensa. Ni siquiera veo los pliegues nasolabiales”, comentó Barrett.

El especialista también señaló que Lohan parece una “persona completamente diferente” y especuló sobre posibles procedimientos que podrían explicar su aspecto, como la disolución de rellenos faciales, tratamientos de tensado cutáneo y una combinación de pérdida de peso y maquillaje profesional. Barrett también mencionó que sus rasgos faciales, como ojos, cejas y labios, lucen notablemente redefinidos.

En redes sociales, las reacciones han sido variadas. Algunos fanáticos han celebrado su nueva imagen, mientras que otros la compararon con la reciente transformación de Christina Aguilera, también descrita como “de otro mundo”. Comentarios jocosos destacaron la teoría extraterrestre: “Quiero lo mismo que tuvo Lindsay. ¿A qué alienígenas tengo que llamar?”, escribió un usuario.

En contraste, el padre de Lohan, Michael Lohan, desmintió que su hija se haya sometido a cirugías plásticas, aunque admitió que ha recurrido a tratamientos menos invasivos como peelings, rellenos y Botox. “Lindsay nunca se ha hecho una cirugía. Su apariencia es completamente natural, como su talento”, afirmó en una entrevista con Page Six.

Otros especialistas también han analizado la transformación de la actriz. El Dr. Jonny Betteridge, fundador de la clínica JB Aesthetics en Londres, estimó que los cambios podrían haber costado entre 200 mil y 300 mil dólares, considerando posibles procedimientos como un lifting facial, cirugía de párpados superiores, rinoplastia y un levantamiento de cejas quirúrgico, además de rellenos labiales y tratamientos láser para mejorar la textura de la piel.

Así es como Lindsay Lohan cuida de su apariencia

En octubre, Lohan compartió detalles de su rutina de cuidado personal en una entrevista con Allure. Reveló que su enfoque principal es mantener una piel sana y mencionó haber probado tratamientos como Morpheus y IPL (luz pulsada intensa). Su rutina diaria incluye cremas hidratantes ligeras de la marca Avène, parches de ojos para reducir hinchazones y productos de maquillaje de bajo mantenimiento.

La actriz aseguró que, desde que se convirtió en madre, disfruta de mostrar su rostro lo más natural posible. Lohan también reflexionó sobre la presión que viven decenas de mujeres en lo que respecta a su apariencia.

“Una de las cosas que más me gusta desde que soy madre es salir a la calle con naturalidad y no sentir la necesidad de ponerme algo en la cara todo el tiempo. Creo que vivimos bajo la presión de tener que estar maquilladas, pero yo ya no me siento así”, declaró en entrevista para Allure.