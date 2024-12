Loza: Andrónico está consciente que la candidatura de Evo se respeta como una ley de la naturaleza

El senador evista apuntó al Gobierno de estar detrás de coordinadora que impulsa candidatura del presidente del Senado.

eju.tv / Video: RKC

El senador evista Leonardo Loza manifestó este jueves que Andrónico Rodriguez está consciente que la candidatura de Evo Morales «se respeta como una ley de la naturaleza» que emana de las organizaciones sociales.

«Nosotros somos orgánicos, nos hemos reunido en varias ocasiones con él, hemos debatido, hemos analizado y el hermano Andrónico está consciente de todo ese debate; para nosotros, nuestros sindicatos, nuestras centrales, nuestras federaciones lo que han definido sindical y orgánicamente (es la candidatura de Evo) inclusive en el aspecto político como una ley de la naturaleza, eso no se traiciona, eso se respeta, eso se cumple, eso se obedece, estoy seguro que está convencido el hermano Andrónico de ese tipo de determinaciones», afirmó el legislador, en conferencia de prensa.

Loza indicó que las organizaciones que son parte del «instrumento político» apoyan la candidatura de Evo Morales, por lo que esa decisión deberá ser respetada, de modo que la directiva evista está en conversaciones por una sigla o una alianza para que el exjefe del MAS se presente en las eleciones de 2025.

El senador de la facción evista del MAS se declaró sorprendido por la aparición de una organización social de Cochabamba que el miércoles 4 de diciembre expresó su apoyo a Rodríguez para que sea candidato en las presidenciales.

«Sorprendido, el día de ayer hemos visto en Cochabamba, creo que no es propio del hermano Andrónico Rodríguez, para mí es gente que no corresponde a ninguna organización social, en alguna imprenta se han hecho imprimir algún letrero y se han puesto a dar conferencia de prensa, eso no tiene ningúna validez», sostuvo.

Para Loza, el Gobierno de Luis Arce esta detrás de la organización que expresó su respaldo a la candidatura de Andronico, ya que considera que es una estrategia para separar al titular del Senado con la dirigencia evista.

¿Quién promueve esto? Para mí es el propio Gobierno que está usando a una persona aquí, otra persona allá, trae a otra personita de aquí que no tiene ninguna representación, se lo hace imprimir una pancarta y ahí convocan a los medios de comunicación, y los compañeros obedeciendo la instrucción del Gobierno ahí hablan. Es una intención de hacernos pelear o dividirnos al hermano Andrónico y al hermano Evo Morales, eso no va a ocurrir, eso esta cerrado», declaró.

Para el también dirigente cocalero, «el hermano Andrónico no está desesperado» por ser considerado para candidato a Presidente, porque «no promueve ninguna candidatura ni esta desesperado de ninguna candidatura», manifestó.